Segnali / MetaTrader 4 / Forever win
Yaoyuan Zhang

Forever win

Yaoyuan Zhang
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
7 (70.00%)
Loss Trade:
3 (30.00%)
Best Trade:
625.68 USD
Worst Trade:
-1 703.46 USD
Profitto lordo:
2 725.13 USD (7 431 pips)
Perdita lorda:
-2 982.77 USD (10 220 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2 099.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 099.45 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
43.83%
Massimo carico di deposito:
3.15%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
7 (70.00%)
Short Trade:
3 (30.00%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-25.76 USD
Profitto medio:
389.30 USD
Perdita media:
-994.26 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2 372.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 372.37 USD (2)
Crescita mensile:
-8.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
883.32 USD
Massimale:
2 372.37 USD (36.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.62% (2 372.37 USD)
Per equità:
13.54% (1 466.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -258
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +625.68 USD
Worst Trade: -1 703 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2 099.45 USD
Massima perdita consecutiva: -2 372.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.27 × 51
DooFintech-Live 5
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live23
1.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
1.20 × 61
ICMarketsSC-Live20
1.71 × 38
ICMarketsSC-Live10
1.77 × 26
ICMarketsSC-Live06
1.85 × 88
ICMarketsSC-Live07
1.98 × 299
Exness-Real20
2.12 × 78
ICMarketsSC-Live24
2.14 × 69
ICMarketsSC-Live31
2.20 × 20
ICMarketsSC-Live32
2.53 × 119
BlueberryMarkets2-Real2
2.60 × 30
JustMarkets-Live3
2.88 × 42
Alpari-Pro.ECN
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
3.11 × 423
Exness-Real9
3.38 × 8
ICMarketsSC-Live33
3.60 × 129
BlackBullMarkets-Live
3.66 × 62
ICMarketsSC-Live08
3.76 × 450
Pepperstone-Edge03
4.93 × 42
Pepperstone-Edge12
5.85 × 13
10 più
Trade XAUUSD only.
Non ci sono recensioni
2025.12.12 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 12:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 12:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 12:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.