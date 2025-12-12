- 자본
- 축소
트레이드:
64
이익 거래:
44 (68.75%)
손실 거래:
20 (31.25%)
최고의 거래:
1 769.60 USD
최악의 거래:
-2 338.59 USD
총 수익:
20 867.98 USD (43 198 pips)
총 손실:
-14 344.21 USD (35 265 pips)
연속 최대 이익:
8 (4 101.60 USD)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
23.07%
최대 입금량:
10.93%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.73
롱(주식매수):
46 (71.88%)
숏(주식차입매도):
18 (28.13%)
수익 요인:
1.45
기대수익:
101.93 USD
평균 이익:
474.27 USD
평균 손실:
-717.21 USD
연속 최대 손실:
3 (-1 419.60 USD)
연속 최대 손실:
-2 372.37 USD (2)
월별 성장률:
54.40%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 284.44 USD
최대한의:
3 773.49 USD (58.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.80% (3 773.49 USD)
자본금별:
23.42% (2 665.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|6.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|7.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 769.60 USD
최악의 거래: -2 339 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +4 101.60 USD
연속 최대 손실: -1 419.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.27 × 51
|
DooFintech-Live 5
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live23
|1.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|1.20 × 61
|
ICMarketsSC-Live20
|1.71 × 38
|
ICMarketsSC-Live10
|1.77 × 26
|
ICMarketsSC-Live06
|1.85 × 88
|
ICMarketsSC-Live07
|1.98 × 299
|
Exness-Real20
|2.12 × 78
|
ICMarketsSC-Live24
|2.14 × 69
|
ICMarketsSC-Live31
|2.20 × 20
|
ICMarketsSC-Live32
|2.53 × 119
|
BlueberryMarkets2-Real2
|2.60 × 30
|
JustMarkets-Live3
|2.88 × 42
|
Alpari-Pro.ECN
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|3.11 × 423
|
Exness-Real9
|3.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|3.60 × 129
|
BlackBullMarkets-Live
|3.66 × 62
|
ICMarketsSC-Live08
|3.76 × 450
|
Pepperstone-Edge03
|4.93 × 42
|
Pepperstone-Edge12
|5.85 × 13
Trade XAUUSD only.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
54%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
5
0%
64
68%
23%
1.45
101.93
USD
USD
33%
1:500