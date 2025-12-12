SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Forever win
Yaoyuan Zhang

Forever win

Yaoyuan Zhang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 19%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
38
Gewinntrades:
26 (68.42%)
Verlusttrades:
12 (31.58%)
Bester Trade:
1 769.60 USD
Schlechtester Trade:
-1 718.40 USD
Bruttoprofit:
12 359.13 USD (24 418 pips)
Bruttoverlust:
-9 577.97 USD (24 379 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (4 101.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 101.60 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
16.83%
Max deposit load:
10.93%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.74
Long-Positionen:
34 (89.47%)
Short-Positionen:
4 (10.53%)
Profit-Faktor:
1.29
Mathematische Gewinnerwartung:
73.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
475.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-798.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-1 419.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 372.37 USD (2)
Wachstum pro Monat :
19.45%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 284.44 USD
Maximaler:
3 773.49 USD (58.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.80% (3 773.49 USD)
Kapital:
19.00% (1 485.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 39
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 769.60 USD
Schlechtester Trade: -1 718 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 101.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 419.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.27 × 51
DooFintech-Live 5
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live23
1.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
1.20 × 61
ICMarketsSC-Live20
1.71 × 38
ICMarketsSC-Live10
1.77 × 26
ICMarketsSC-Live06
1.85 × 88
ICMarketsSC-Live07
1.98 × 299
Exness-Real20
2.12 × 78
ICMarketsSC-Live24
2.14 × 69
ICMarketsSC-Live31
2.20 × 20
ICMarketsSC-Live32
2.53 × 119
BlueberryMarkets2-Real2
2.60 × 30
JustMarkets-Live3
2.88 × 42
Alpari-Pro.ECN
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
3.11 × 423
Exness-Real9
3.38 × 8
ICMarketsSC-Live33
3.60 × 129
BlackBullMarkets-Live
3.66 × 62
ICMarketsSC-Live08
3.76 × 450
Pepperstone-Edge03
4.93 × 42
Pepperstone-Edge12
5.85 × 13
noch 10 ...
Trade XAUUSD only.
Keine Bewertungen
2025.12.29 13:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 17:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 12:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 12:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 12:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
