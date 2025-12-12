СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Forever win
Yaoyuan Zhang

Forever win

Yaoyuan Zhang
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 16%
ICMarketsSC-Live08
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
24 (66.66%)
Убыточных трейдов:
12 (33.33%)
Лучший трейд:
1 769.60 USD
Худший трейд:
-1 718.40 USD
Общая прибыль:
11 980.73 USD (23 459 pips)
Общий убыток:
-9 577.97 USD (24 379 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (3 723.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 723.20 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
22.83%
Макс. загрузка депозита:
10.93%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.64
Длинных трейдов:
32 (88.89%)
Коротких трейдов:
4 (11.11%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
66.74 USD
Средняя прибыль:
499.20 USD
Средний убыток:
-798.16 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 419.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 372.37 USD (2)
Прирост в месяц:
15.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 284.44 USD
Максимальная:
3 773.49 USD (58.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.80% (3 773.49 USD)
По эквити:
19.00% (1 485.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -920
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 769.60 USD
Худший трейд: -1 718 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +3 723.20 USD
Макс. убыток в серии: -1 419.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.27 × 51
DooFintech-Live 5
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live23
1.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
1.20 × 61
ICMarketsSC-Live20
1.71 × 38
ICMarketsSC-Live10
1.77 × 26
ICMarketsSC-Live06
1.85 × 88
ICMarketsSC-Live07
1.98 × 299
Exness-Real20
2.12 × 78
ICMarketsSC-Live24
2.14 × 69
ICMarketsSC-Live31
2.20 × 20
ICMarketsSC-Live32
2.53 × 119
BlueberryMarkets2-Real2
2.60 × 30
JustMarkets-Live3
2.88 × 42
Alpari-Pro.ECN
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
3.11 × 423
Exness-Real9
3.38 × 8
ICMarketsSC-Live33
3.60 × 129
BlackBullMarkets-Live
3.66 × 62
ICMarketsSC-Live08
3.76 × 450
Pepperstone-Edge03
4.93 × 42
Pepperstone-Edge12
5.85 × 13
еще 10...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Trade XAUUSD only.
Нет отзывов
2025.12.23 17:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 12:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 12:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 12:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Forever win
50 USD в месяц
16%
0
0
USD
12K
USD
3
0%
36
66%
23%
1.25
66.74
USD
33%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.