- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
24 (66.66%)
Убыточных трейдов:
12 (33.33%)
Лучший трейд:
1 769.60 USD
Худший трейд:
-1 718.40 USD
Общая прибыль:
11 980.73 USD (23 459 pips)
Общий убыток:
-9 577.97 USD (24 379 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (3 723.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 723.20 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
22.83%
Макс. загрузка депозита:
10.93%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.64
Длинных трейдов:
32 (88.89%)
Коротких трейдов:
4 (11.11%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
66.74 USD
Средняя прибыль:
499.20 USD
Средний убыток:
-798.16 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 419.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 372.37 USD (2)
Прирост в месяц:
15.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 284.44 USD
Максимальная:
3 773.49 USD (58.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.80% (3 773.49 USD)
По эквити:
19.00% (1 485.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-920
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 769.60 USD
Худший трейд: -1 718 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +3 723.20 USD
Макс. убыток в серии: -1 419.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.27 × 51
|
DooFintech-Live 5
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live23
|1.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|1.20 × 61
|
ICMarketsSC-Live20
|1.71 × 38
|
ICMarketsSC-Live10
|1.77 × 26
|
ICMarketsSC-Live06
|1.85 × 88
|
ICMarketsSC-Live07
|1.98 × 299
|
Exness-Real20
|2.12 × 78
|
ICMarketsSC-Live24
|2.14 × 69
|
ICMarketsSC-Live31
|2.20 × 20
|
ICMarketsSC-Live32
|2.53 × 119
|
BlueberryMarkets2-Real2
|2.60 × 30
|
JustMarkets-Live3
|2.88 × 42
|
Alpari-Pro.ECN
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|3.11 × 423
|
Exness-Real9
|3.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|3.60 × 129
|
BlackBullMarkets-Live
|3.66 × 62
|
ICMarketsSC-Live08
|3.76 × 450
|
Pepperstone-Edge03
|4.93 × 42
|
Pepperstone-Edge12
|5.85 × 13
еще 10...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Trade XAUUSD only.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
16%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
3
0%
36
66%
23%
1.25
66.74
USD
USD
33%
1:500