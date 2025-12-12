- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
156
利益トレード:
124 (79.48%)
損失トレード:
32 (20.51%)
ベストトレード:
12.83 USD
最悪のトレード:
-24.25 USD
総利益:
287.39 USD (19 837 pips)
総損失:
-185.87 USD (15 249 pips)
最大連続の勝ち:
28 (36.89 USD)
最大連続利益:
37.11 USD (3)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
99.51%
最大入金額:
7.87%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
82
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.87
長いトレード:
78 (50.00%)
短いトレード:
78 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.55
期待されたペイオフ:
0.65 USD
平均利益:
2.32 USD
平均損失:
-5.81 USD
最大連続の負け:
4 (-1.92 USD)
最大連続損失:
-54.20 USD (3)
月間成長:
3.38%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
54.20 USD (1.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.73% (54.20 USD)
エクイティによる:
4.53% (139.59 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCAD
|50
|AUDUSD
|40
|EURUSD
|37
|AUDCAD
|29
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCAD
|22
|AUDUSD
|34
|EURUSD
|30
|AUDCAD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCAD
|-523
|AUDUSD
|1.9K
|EURUSD
|1.7K
|AUDCAD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
This is a strategy that pursues long-term safety and stability, featuring independent intellectual property rights and innovative thinking, and is 100% executed by EA. Since its real-world implementation at the end of 2024, it has achieved an impressive annualized return of 100%, while continuously improving for greater safety, stability, and comfort. For further discussion and collaboration, please contact the author at qyzuo@hotmail.com
