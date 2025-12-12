- 자본
- 축소
트레이드:
314
이익 거래:
239 (76.11%)
손실 거래:
75 (23.89%)
최고의 거래:
19.54 USD
최악의 거래:
-40.06 USD
총 수익:
678.85 USD (40 837 pips)
총 손실:
-490.85 USD (34 751 pips)
연속 최대 이익:
28 (36.89 USD)
연속 최대 이익:
111.31 USD (10)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
99.51%
최대 입금량:
7.87%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
154
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.62
롱(주식매수):
162 (51.59%)
숏(주식차입매도):
152 (48.41%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
0.60 USD
평균 이익:
2.84 USD
평균 손실:
-6.54 USD
연속 최대 손실:
4 (-70.19 USD)
연속 최대 손실:
-70.19 USD (4)
월별 성장률:
6.27%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
116.27 USD (3.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.55% (116.27 USD)
자본금별:
4.53% (139.59 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCAD
|82
|EURUSD
|81
|AUDCAD
|77
|AUDUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCAD
|49
|EURUSD
|56
|AUDCAD
|25
|AUDUSD
|59
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCAD
|2.7K
|EURUSD
|2.2K
|AUDCAD
|-1.9K
|AUDUSD
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +19.54 USD
최악의 거래: -40 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +36.89 USD
연속 최대 손실: -70.19 USD
This is a strategy that pursues long-term safety and stability, featuring independent intellectual property rights and innovative thinking, and is 100% executed by EA. Since its real-world implementation at the end of 2024, it has achieved an impressive annualized return of 100%, while continuously improving for greater safety, stability, and comfort. For further discussion and collaboration, please contact the author at qyzuo@hotmail.com
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 600 USD
6%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
4
100%
314
76%
100%
1.38
0.60
USD
USD
5%
1:500