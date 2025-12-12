- 成长
交易:
141
盈利交易:
112 (79.43%)
亏损交易:
29 (20.57%)
最好交易:
12.83 USD
最差交易:
-24.25 USD
毛利:
271.63 USD (18 187 pips)
毛利亏损:
-180.83 USD (14 652 pips)
最大连续赢利:
28 (36.89 USD)
最大连续盈利:
37.11 USD (3)
夏普比率:
0.13
交易活动:
99.51%
最大入金加载:
7.87%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
109
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.68
长期交易:
69 (48.94%)
短期交易:
72 (51.06%)
利润因子:
1.50
预期回报:
0.64 USD
平均利润:
2.43 USD
平均损失:
-6.24 USD
最大连续失误:
4 (-1.92 USD)
最大连续亏损:
-54.20 USD (3)
每月增长:
3.03%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
54.20 USD (1.73%)
相对跌幅:
结余:
1.73% (54.20 USD)
净值:
4.53% (139.59 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD
|44
|AUDUSD
|37
|EURUSD
|33
|AUDCAD
|27
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD
|20
|AUDUSD
|31
|EURUSD
|26
|AUDCAD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD
|-783
|AUDUSD
|1.6K
|EURUSD
|1.4K
|AUDCAD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.83 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +36.89 USD
最大连续亏损: -1.92 USD
这是一个追求长期安全稳定，具有独立知识产权独立创新思维，且100%由EA执行的策略。该策略自2024年底实盘运行至今，已获得年化收益率100%的骄人成绩，且在持续优化中更加安全稳定舒适。与作者联络，获取进一步讨论与合作，请qyzuo@hotmail.com
没有评论
