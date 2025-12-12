- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
141
Прибыльных трейдов:
112 (79.43%)
Убыточных трейдов:
29 (20.57%)
Лучший трейд:
12.83 USD
Худший трейд:
-24.25 USD
Общая прибыль:
271.63 USD (18 187 pips)
Общий убыток:
-180.83 USD (14 652 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (36.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.11 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
99.51%
Макс. загрузка депозита:
7.87%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
108
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.68
Длинных трейдов:
69 (48.94%)
Коротких трейдов:
72 (51.06%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
0.64 USD
Средняя прибыль:
2.43 USD
Средний убыток:
-6.24 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-54.20 USD (3)
Прирост в месяц:
3.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
54.20 USD (1.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.73% (54.20 USD)
По эквити:
4.53% (139.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD
|44
|AUDUSD
|37
|EURUSD
|33
|AUDCAD
|27
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD
|20
|AUDUSD
|31
|EURUSD
|26
|AUDCAD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD
|-783
|AUDUSD
|1.6K
|EURUSD
|1.4K
|AUDCAD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.83 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +36.89 USD
Макс. убыток в серии: -1.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
Это стратегия, направленная на долгосрочную безопасность и стабильность, независимое инновационное мышление с независимой интеллектуальной собственностью и 100% реализуемая EA. Стратегия, которая работает в реальном времени с конца 2024 года, достигла впечатляющих результатов в 100% годовой доходности и стала более безопасной, стабильной и комфортной в непрерывной оптимизации. Свяжитесь с автором для дальнейшего обсуждения и сотрудничества, пожалуйста qyzuo@hotmail.com
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
600 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
2
100%
141
79%
100%
1.50
0.64
USD
USD
5%
1:500