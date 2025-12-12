СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AAA New Show
Qi Yuan Zuo

AAA New Show

Qi Yuan Zuo
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 3%
TradeMaxGlobal-Live2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
141
Прибыльных трейдов:
112 (79.43%)
Убыточных трейдов:
29 (20.57%)
Лучший трейд:
12.83 USD
Худший трейд:
-24.25 USD
Общая прибыль:
271.63 USD (18 187 pips)
Общий убыток:
-180.83 USD (14 652 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (36.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.11 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
99.51%
Макс. загрузка депозита:
7.87%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
108
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.68
Длинных трейдов:
69 (48.94%)
Коротких трейдов:
72 (51.06%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
0.64 USD
Средняя прибыль:
2.43 USD
Средний убыток:
-6.24 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-54.20 USD (3)
Прирост в месяц:
3.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
54.20 USD (1.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.73% (54.20 USD)
По эквити:
4.53% (139.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD 44
AUDUSD 37
EURUSD 33
AUDCAD 27
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD 20
AUDUSD 31
EURUSD 26
AUDCAD 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD -783
AUDUSD 1.6K
EURUSD 1.4K
AUDCAD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.83 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +36.89 USD
Макс. убыток в серии: -1.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Это стратегия, направленная на долгосрочную безопасность и стабильность, независимое инновационное мышление с независимой интеллектуальной собственностью и 100% реализуемая EA. Стратегия, которая работает в реальном времени с конца 2024 года, достигла впечатляющих результатов в 100% годовой доходности и стала более безопасной, стабильной и комфортной в непрерывной оптимизации. Свяжитесь с автором для дальнейшего обсуждения и сотрудничества, пожалуйста qyzuo@hotmail.com
Нет отзывов
2025.12.16 16:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
Share of trading days is too low
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 12:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 12:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 12:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 12:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 12:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AAA New Show
600 USD в месяц
3%
0
0
USD
3.1K
USD
2
100%
141
79%
100%
1.50
0.64
USD
5%
1:500
