- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
156
Negociações com lucro:
124 (79.48%)
Negociações com perda:
32 (20.51%)
Melhor negociação:
12.83 USD
Pior negociação:
-24.25 USD
Lucro bruto:
287.39 USD (19 837 pips)
Perda bruta:
-185.87 USD (15 249 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (36.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
37.11 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
99.51%
Depósito máximo carregado:
7.87%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.87
Negociações longas:
78 (50.00%)
Negociações curtas:
78 (50.00%)
Fator de lucro:
1.55
Valor esperado:
0.65 USD
Lucro médio:
2.32 USD
Perda média:
-5.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-54.20 USD (3)
Crescimento mensal:
3.38%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
54.20 USD (1.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.73% (54.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.53% (139.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCAD
|50
|AUDUSD
|40
|EURUSD
|37
|AUDCAD
|29
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCAD
|22
|AUDUSD
|34
|EURUSD
|30
|AUDCAD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCAD
|-523
|AUDUSD
|1.9K
|EURUSD
|1.7K
|AUDCAD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.83 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +36.89 USD
Máxima perda consecutiva: -1.92 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
This is a strategy that pursues long-term safety and stability, featuring independent intellectual property rights and innovative thinking, and is 100% executed by EA. Since its real-world implementation at the end of 2024, it has achieved an impressive annualized return of 100%, while continuously improving for greater safety, stability, and comfort. For further discussion and collaboration, please contact the author at qyzuo@hotmail.com
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
600 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
3
100%
156
79%
100%
1.54
0.65
USD
USD
5%
1:500