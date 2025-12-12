SinaisSeções
Qi Yuan Zuo

AAA New Show

Qi Yuan Zuo
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 3%
TradeMaxGlobal-Live2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
156
Negociações com lucro:
124 (79.48%)
Negociações com perda:
32 (20.51%)
Melhor negociação:
12.83 USD
Pior negociação:
-24.25 USD
Lucro bruto:
287.39 USD (19 837 pips)
Perda bruta:
-185.87 USD (15 249 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (36.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
37.11 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
99.51%
Depósito máximo carregado:
7.87%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.87
Negociações longas:
78 (50.00%)
Negociações curtas:
78 (50.00%)
Fator de lucro:
1.55
Valor esperado:
0.65 USD
Lucro médio:
2.32 USD
Perda média:
-5.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-54.20 USD (3)
Crescimento mensal:
3.38%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
54.20 USD (1.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.73% (54.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.53% (139.59 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCAD 50
AUDUSD 40
EURUSD 37
AUDCAD 29
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCAD 22
AUDUSD 34
EURUSD 30
AUDCAD 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCAD -523
AUDUSD 1.9K
EURUSD 1.7K
AUDCAD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +12.83 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +36.89 USD
Máxima perda consecutiva: -1.92 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
This is a strategy that pursues long-term safety and stability, featuring independent intellectual property rights and innovative thinking, and is 100% executed by EA. Since its real-world implementation at the end of 2024, it has achieved an impressive annualized return of 100%, while continuously improving for greater safety, stability, and comfort. For further discussion and collaboration, please contact the author at qyzuo@hotmail.com

Sem comentários
2025.12.16 16:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
Share of trading days is too low
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 12:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 12:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 12:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 12:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 12:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
