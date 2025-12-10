- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
22
利益トレード:
2 (9.09%)
損失トレード:
20 (90.91%)
ベストトレード:
1.01 USD
最悪のトレード:
-9.12 USD
総利益:
2.00 USD (199 pips)
総損失:
-52.59 USD (4 442 pips)
最大連続の勝ち:
2 (2.00 USD)
最大連続利益:
2.00 USD (2)
シャープレシオ:
-0.92
取引アクティビティ:
8.40%
最大入金額:
14.55%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.98
長いトレード:
8 (36.36%)
短いトレード:
14 (63.64%)
プロフィットファクター:
0.04
期待されたペイオフ:
-2.30 USD
平均利益:
1.00 USD
平均損失:
-2.63 USD
最大連続の負け:
19 (-51.44 USD)
最大連続損失:
-51.44 USD (19)
月間成長:
-31.82%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
50.59 USD
最大の:
51.44 USD (32.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.18% (51.44 USD)
エクイティによる:
4.91% (7.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|8
|EURJPY
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-30
|GBPUSD
|-11
|EURJPY
|-10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-3K
|GBPUSD
|-531
|EURJPY
|-691
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.01 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 19
最大連続利益: +2.00 USD
最大連続損失: -51.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.17 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.82 × 873
|
ICMarketsSC-MT5
|0.87 × 5564
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
First, I don't trade every single day or every single week.
I believe in being patient for the right market conditions.
Some of my trades can be short-term while some can be long-term.
I do a combination of wave trading and SMC (Smart Money Concepts).
I identify the termination of corrections and trade the trend continuation when price reacts in my point of interest.
The macro fundamentals and market seasonality do guide my directional bias.
The primary instrument I trade is Gold(XAUUSD) but occasionally, I may consider Yen pairs or USD majors if something promising is setting up.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-32%
0
0
USD
USD
108
USD
USD
2
0%
22
9%
8%
0.03
-2.30
USD
USD
32%
1:500