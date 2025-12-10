СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MACRO SWING
Olatunde Williams Adegbola

MACRO SWING

Olatunde Williams Adegbola
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -32%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
2 (9.09%)
Убыточных трейдов:
20 (90.91%)
Лучший трейд:
1.01 USD
Худший трейд:
-9.12 USD
Общая прибыль:
2.00 USD (199 pips)
Общий убыток:
-52.59 USD (4 442 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (2.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.92
Торговая активность:
8.40%
Макс. загрузка депозита:
14.55%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.98
Длинных трейдов:
8 (36.36%)
Коротких трейдов:
14 (63.64%)
Профит фактор:
0.04
Мат. ожидание:
-2.30 USD
Средняя прибыль:
1.00 USD
Средний убыток:
-2.63 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-51.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.44 USD (19)
Прирост в месяц:
-31.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
50.59 USD
Максимальная:
51.44 USD (32.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.18% (51.44 USD)
По эквити:
4.91% (7.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 9
GBPUSD 8
EURJPY 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -30
GBPUSD -11
EURJPY -10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -3K
GBPUSD -531
EURJPY -691
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.01 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +2.00 USD
Макс. убыток в серии: -51.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.17 × 12
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 227
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 873
ICMarketsSC-MT5
0.87 × 5564
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
еще 127...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

First, I don't trade every single day or every single week.

I believe in being patient for the right market conditions.

Some of my trades can be short-term while some can be long-term.

I do a combination of wave trading and SMC (Smart Money Concepts).

I identify the termination of corrections and trade the trend continuation when price reacts in my point of interest.

The macro fundamentals and market seasonality do guide my directional bias.

The primary instrument I trade is Gold(XAUUSD) but occasionally, I may consider Yen pairs or USD majors if something promising is setting up.

Нет отзывов
2025.12.16 13:24
Share of trading days is too low
2025.12.16 13:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 12:24
Share of trading days is too low
2025.12.16 12:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 12:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 11:21
Share of trading days is too low
2025.12.16 11:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 11:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 10:21
Share of trading days is too low
2025.12.16 10:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 09:21
Share of trading days is too low
2025.12.16 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 15:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.10 15:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 15:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MACRO SWING
30 USD в месяц
-32%
0
0
USD
108
USD
2
0%
22
9%
8%
0.03
-2.30
USD
32%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.