- 자본
- 축소
트레이드:
30
이익 거래:
5 (16.66%)
손실 거래:
25 (83.33%)
최고의 거래:
25.57 USD
최악의 거래:
-9.12 USD
총 수익:
38.62 USD (3 858 pips)
총 손실:
-65.13 USD (5 693 pips)
연속 최대 이익:
2 (2.00 USD)
연속 최대 이익:
25.57 USD (1)
샤프 비율:
-0.09
거래 활동:
4.90%
최대 입금량:
16.26%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.48
롱(주식매수):
8 (26.67%)
숏(주식차입매도):
22 (73.33%)
수익 요인:
0.59
기대수익:
-0.88 USD
평균 이익:
7.72 USD
평균 손실:
-2.61 USD
연속 최대 손실:
21 (-55.66 USD)
연속 최대 손실:
-55.66 USD (21)
월별 성장률:
-16.67%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
54.81 USD
최대한의:
55.66 USD (34.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.82% (55.66 USD)
자본금별:
5.61% (6.14 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|GBPUSD
|8
|EURJPY
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-6
|GBPUSD
|-11
|EURJPY
|-10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-613
|GBPUSD
|-531
|EURJPY
|-691
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +25.57 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 21
연속 최대 이익: +2.00 USD
연속 최대 손실: -55.66 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.17 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 276
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 873
|
ICMarketsSC-MT5
|0.87 × 5564
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
First, I don't trade every single day or every single week.
I believe in being patient for the right market conditions.
Some of my trades can be short-term while some can be long-term.
I do a combination of wave trading and SMC (Smart Money Concepts).
I identify the termination of corrections and trade the trend continuation when price reacts in my point of interest.
The macro fundamentals and market seasonality do guide my directional bias.
The primary instrument I trade is Gold(XAUUSD) but occasionally, I may consider Yen pairs or USD majors if something promising is setting up.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-17%
0
0
USD
USD
132
USD
USD
4
0%
30
16%
5%
0.59
-0.88
USD
USD
35%
1:500