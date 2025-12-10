- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
11 (84.61%)
損失トレード:
2 (15.38%)
ベストトレード:
12.64 EUR
最悪のトレード:
-1.81 EUR
総利益:
21.70 EUR (468 pips)
総損失:
-2.35 EUR (128 pips)
最大連続の勝ち:
6 (18.84 EUR)
最大連続利益:
18.84 EUR (6)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
31.25%
最大入金額:
80.64%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
8.23
長いトレード:
5 (38.46%)
短いトレード:
8 (61.54%)
プロフィットファクター:
9.23
期待されたペイオフ:
1.49 EUR
平均利益:
1.97 EUR
平均損失:
-1.18 EUR
最大連続の負け:
2 (-2.35 EUR)
最大連続損失:
-2.35 EUR (2)
月間成長:
19.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
2.35 EUR (2.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.28% (2.35 EUR)
エクイティによる:
35.99% (37.02 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURGBP
|7
|BRENT
|4
|AUDCAD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURGBP
|18
|BRENT
|3
|AUDCAD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURGBP
|228
|BRENT
|25
|AUDCAD
|87
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.64 EUR
最悪のトレード: -2 EUR
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +18.84 EUR
最大連続損失: -2.35 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 12
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 19
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
BMFN-RealCFD
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
