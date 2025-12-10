シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / NZ1
nedzad zaimovic

NZ1

nedzad zaimovic
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 19%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
11 (84.61%)
損失トレード:
2 (15.38%)
ベストトレード:
12.64 EUR
最悪のトレード:
-1.81 EUR
総利益:
21.70 EUR (468 pips)
総損失:
-2.35 EUR (128 pips)
最大連続の勝ち:
6 (18.84 EUR)
最大連続利益:
18.84 EUR (6)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
31.25%
最大入金額:
80.64%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
8.23
長いトレード:
5 (38.46%)
短いトレード:
8 (61.54%)
プロフィットファクター:
9.23
期待されたペイオフ:
1.49 EUR
平均利益:
1.97 EUR
平均損失:
-1.18 EUR
最大連続の負け:
2 (-2.35 EUR)
最大連続損失:
-2.35 EUR (2)
月間成長:
19.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
2.35 EUR (2.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.28% (2.35 EUR)
エクイティによる:
35.99% (37.02 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURGBP 7
BRENT 4
AUDCAD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURGBP 18
BRENT 3
AUDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURGBP 228
BRENT 25
AUDCAD 87
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +12.64 EUR
最悪のトレード: -2 EUR
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +18.84 EUR
最大連続損失: -2.35 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Armada-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 5
ICMarkets-Live18
0.00 × 12
IronFXBM-Real4
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
ICMarkets-Live20
0.00 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 19
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarkets-Live06
0.00 × 12
BMFN-RealCFD
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 1
231 より多く...
レビューなし
2025.12.16 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 07:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 04:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.10 15:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 15:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
