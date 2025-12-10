信号部分
信号 / MetaTrader 4 / NZ1
nedzad zaimovic

NZ1

nedzad zaimovic
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 19%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
13
盈利交易:
11 (84.61%)
亏损交易:
2 (15.38%)
最好交易:
12.64 EUR
最差交易:
-1.81 EUR
毛利:
21.70 EUR (468 pips)
毛利亏损:
-2.35 EUR (128 pips)
最大连续赢利:
6 (18.84 EUR)
最大连续盈利:
18.84 EUR (6)
夏普比率:
0.44
交易活动:
31.25%
最大入金加载:
80.64%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
8.23
长期交易:
5 (38.46%)
短期交易:
8 (61.54%)
利润因子:
9.23
预期回报:
1.49 EUR
平均利润:
1.97 EUR
平均损失:
-1.18 EUR
最大连续失误:
2 (-2.35 EUR)
最大连续亏损:
-2.35 EUR (2)
每月增长:
19.35%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
2.35 EUR (2.28%)
相对跌幅:
结余:
2.28% (2.35 EUR)
净值:
35.99% (37.02 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURGBP 7
BRENT 4
AUDCAD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURGBP 18
BRENT 3
AUDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURGBP 228
BRENT 25
AUDCAD 87
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +12.64 EUR
最差交易: -2 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +18.84 EUR
最大连续亏损: -2.35 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Armada-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 5
ICMarkets-Live18
0.00 × 12
IronFXBM-Real4
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
ICMarkets-Live20
0.00 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 19
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarkets-Live06
0.00 × 12
BMFN-RealCFD
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 1
231 更多...
没有评论
2025.12.16 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 07:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 04:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.10 15:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 15:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
