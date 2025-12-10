- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13
盈利交易:
11 (84.61%)
亏损交易:
2 (15.38%)
最好交易:
12.64 EUR
最差交易:
-1.81 EUR
毛利:
21.70 EUR (468 pips)
毛利亏损:
-2.35 EUR (128 pips)
最大连续赢利:
6 (18.84 EUR)
最大连续盈利:
18.84 EUR (6)
夏普比率:
0.44
交易活动:
31.25%
最大入金加载:
80.64%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
8.23
长期交易:
5 (38.46%)
短期交易:
8 (61.54%)
利润因子:
9.23
预期回报:
1.49 EUR
平均利润:
1.97 EUR
平均损失:
-1.18 EUR
最大连续失误:
2 (-2.35 EUR)
最大连续亏损:
-2.35 EUR (2)
每月增长:
19.35%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
2.35 EUR (2.28%)
相对跌幅:
结余:
2.28% (2.35 EUR)
净值:
35.99% (37.02 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURGBP
|7
|BRENT
|4
|AUDCAD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURGBP
|18
|BRENT
|3
|AUDCAD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURGBP
|228
|BRENT
|25
|AUDCAD
|87
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.64 EUR
最差交易: -2 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +18.84 EUR
最大连续亏损: -2.35 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 12
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 19
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
BMFN-RealCFD
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
19%
0
0
USD
USD
119
EUR
EUR
2
0%
13
84%
31%
9.23
1.49
EUR
EUR
36%
1:500