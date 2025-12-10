SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / NZ1
nedzad zaimovic

NZ1

nedzad zaimovic
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 19%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
11 (84.61%)
Negociações com perda:
2 (15.38%)
Melhor negociação:
12.64 EUR
Pior negociação:
-1.81 EUR
Lucro bruto:
21.70 EUR (468 pips)
Perda bruta:
-2.35 EUR (128 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (18.84 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
18.84 EUR (6)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
31.25%
Depósito máximo carregado:
80.64%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
8.23
Negociações longas:
5 (38.46%)
Negociações curtas:
8 (61.54%)
Fator de lucro:
9.23
Valor esperado:
1.49 EUR
Lucro médio:
1.97 EUR
Perda média:
-1.18 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2.35 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-2.35 EUR (2)
Crescimento mensal:
19.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
2.35 EUR (2.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.28% (2.35 EUR)
Pelo Capital Líquido:
35.99% (37.02 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURGBP 7
BRENT 4
AUDCAD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURGBP 18
BRENT 3
AUDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURGBP 228
BRENT 25
AUDCAD 87
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +12.64 EUR
Pior negociação: -2 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +18.84 EUR
Máxima perda consecutiva: -2.35 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Armada-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 5
ICMarkets-Live18
0.00 × 12
IronFXBM-Real4
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
ICMarkets-Live20
0.00 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 19
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarkets-Live06
0.00 × 12
BMFN-RealCFD
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 1
231 mais ...
Sem comentários
2025.12.16 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 07:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 04:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.10 15:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 15:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
