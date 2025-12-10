- Crescita
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.98 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
2.25 EUR (25 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
4 (2.25 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2.25 EUR (4)
Indice di Sharpe:
1.55
Attività di trading:
61.07%
Massimo carico di deposito:
80.64%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.56 EUR
Profitto medio:
0.56 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
2.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
2.96% (2.99 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BRENT
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BRENT
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BRENT
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
Best Trade: +0.98 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2.25 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.42 × 12
|
RoboForex-Pro
|0.64 × 22
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
102
EUR
EUR
1
0%
4
100%
61%
n/a
0.56
EUR
EUR
3%
1:500