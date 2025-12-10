SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NZ1
nedzad zaimovic

NZ1

nedzad zaimovic
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.98 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
2.25 EUR (25 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
4 (2.25 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2.25 EUR (4)
Indice di Sharpe:
1.55
Attività di trading:
61.07%
Massimo carico di deposito:
80.64%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.56 EUR
Profitto medio:
0.56 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
2.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
2.96% (2.99 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BRENT 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BRENT 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BRENT 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.98 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2.25 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.42 × 12
RoboForex-Pro
0.64 × 22
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.10 15:34
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.10 15:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 15:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NZ1
30USD al mese
2%
0
0
USD
102
EUR
1
0%
4
100%
61%
n/a
0.56
EUR
3%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.