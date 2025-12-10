- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
11 (84.61%)
Убыточных трейдов:
2 (15.38%)
Лучший трейд:
12.64 EUR
Худший трейд:
-1.81 EUR
Общая прибыль:
21.70 EUR (468 pips)
Общий убыток:
-2.35 EUR (128 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (18.84 EUR)
Макс. прибыль в серии:
18.84 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
31.25%
Макс. загрузка депозита:
80.64%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
8.23
Длинных трейдов:
5 (38.46%)
Коротких трейдов:
8 (61.54%)
Профит фактор:
9.23
Мат. ожидание:
1.49 EUR
Средняя прибыль:
1.97 EUR
Средний убыток:
-1.18 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.35 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2.35 EUR (2)
Прирост в месяц:
19.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
2.35 EUR (2.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.28% (2.35 EUR)
По эквити:
35.99% (37.02 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURGBP
|7
|BRENT
|4
|AUDCAD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURGBP
|18
|BRENT
|3
|AUDCAD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURGBP
|228
|BRENT
|25
|AUDCAD
|87
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.64 EUR
Худший трейд: -2 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +18.84 EUR
Макс. убыток в серии: -2.35 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 12
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 19
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
BMFN-RealCFD
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
Нет отзывов
