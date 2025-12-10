СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NZ1
nedzad zaimovic

NZ1

nedzad zaimovic
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 19%
RoboForex-ECN
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
11 (84.61%)
Убыточных трейдов:
2 (15.38%)
Лучший трейд:
12.64 EUR
Худший трейд:
-1.81 EUR
Общая прибыль:
21.70 EUR (468 pips)
Общий убыток:
-2.35 EUR (128 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (18.84 EUR)
Макс. прибыль в серии:
18.84 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
31.25%
Макс. загрузка депозита:
80.64%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
8.23
Длинных трейдов:
5 (38.46%)
Коротких трейдов:
8 (61.54%)
Профит фактор:
9.23
Мат. ожидание:
1.49 EUR
Средняя прибыль:
1.97 EUR
Средний убыток:
-1.18 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.35 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2.35 EUR (2)
Прирост в месяц:
19.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
2.35 EUR (2.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.28% (2.35 EUR)
По эквити:
35.99% (37.02 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURGBP 7
BRENT 4
AUDCAD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURGBP 18
BRENT 3
AUDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURGBP 228
BRENT 25
AUDCAD 87
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.64 EUR
Худший трейд: -2 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +18.84 EUR
Макс. убыток в серии: -2.35 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Armada-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 5
ICMarkets-Live18
0.00 × 12
IronFXBM-Real4
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
ICMarkets-Live20
0.00 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 19
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarkets-Live06
0.00 × 12
BMFN-RealCFD
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 1
еще 231...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.16 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 07:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 04:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.10 15:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 15:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NZ1
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
119
EUR
2
0%
13
84%
31%
9.23
1.49
EUR
36%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.