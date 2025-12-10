Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Armada-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.00 × 2 VantageInternational-Live 14 0.00 × 1 EGlobal-Cent5 0.00 × 1 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 0.00 × 2 UniverseWheel-Live 0.00 × 2 VantageInternational-Live 16 0.00 × 2 ICMarkets-Live19 0.00 × 5 ICMarkets-Live18 0.00 × 12 IronFXBM-Real4 0.00 × 4 ICMarkets-Live14 0.00 × 4 ICMarkets-Live12 0.00 × 4 ICMarkets-Live20 0.00 × 7 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 ATCBrokers-Live 1 0.00 × 3 Just2Trade-Real3 0.00 × 1 VantageInternational-Live 5 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 10 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 3 ICMarkets-Live02 0.00 × 19 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 2 ICMarkets-Live2 0.00 × 2 ICMarkets-Live06 0.00 × 12 BMFN-RealCFD 0.00 × 1 Axiory-Live 0.00 × 1 еще 231... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика