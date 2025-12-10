- 자본
- 축소
트레이드:
16
이익 거래:
14 (87.50%)
손실 거래:
2 (12.50%)
최고의 거래:
12.64 EUR
최악의 거래:
-1.81 EUR
총 수익:
24.37 EUR (574 pips)
총 손실:
-2.35 EUR (128 pips)
연속 최대 이익:
9 (21.51 EUR)
연속 최대 이익:
21.51 EUR (9)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
23.39%
최대 입금량:
80.64%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
9.37
롱(주식매수):
6 (37.50%)
숏(주식차입매도):
10 (62.50%)
수익 요인:
10.37
기대수익:
1.38 EUR
평균 이익:
1.74 EUR
평균 손실:
-1.18 EUR
연속 최대 손실:
2 (-2.35 EUR)
연속 최대 손실:
-2.35 EUR (2)
월별 성장률:
20.59%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
2.35 EUR (2.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.28% (2.35 EUR)
자본금별:
35.99% (37.02 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURGBP
|8
|BRENT
|4
|AUDCAD
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURGBP
|19
|BRENT
|3
|AUDCAD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURGBP
|262
|BRENT
|25
|AUDCAD
|159
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +12.64 EUR
최악의 거래: -2 EUR
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +21.51 EUR
연속 최대 손실: -2.35 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 12
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 19
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
BMFN-RealCFD
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
