nedzad zaimovic

NZ1

nedzad zaimovic
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 19%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
11 (84.61%)
Transacciones Irrentables:
2 (15.38%)
Mejor transacción:
12.64 EUR
Peor transacción:
-1.81 EUR
Beneficio Bruto:
21.70 EUR (468 pips)
Pérdidas Brutas:
-2.35 EUR (128 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (18.84 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
18.84 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
31.25%
Carga máxima del depósito:
80.64%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
8.23
Transacciones Largas:
5 (38.46%)
Transacciones Cortas:
8 (61.54%)
Factor de Beneficio:
9.23
Beneficio Esperado:
1.49 EUR
Beneficio medio:
1.97 EUR
Pérdidas medias:
-1.18 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-2.35 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.35 EUR (2)
Crecimiento al mes:
19.35%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
2.35 EUR (2.28%)
Reducción relativa:
De balance:
2.28% (2.35 EUR)
De fondos:
35.99% (37.02 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURGBP 7
BRENT 4
AUDCAD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURGBP 18
BRENT 3
AUDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURGBP 228
BRENT 25
AUDCAD 87
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +12.64 EUR
Peor transacción: -2 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +18.84 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -2.35 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Armada-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 5
ICMarkets-Live18
0.00 × 12
IronFXBM-Real4
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
ICMarkets-Live20
0.00 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 19
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarkets-Live06
0.00 × 12
BMFN-RealCFD
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 1
otros 231...
No hay comentarios
2025.12.16 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 07:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 04:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.10 15:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 15:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
