シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Stable Hunter
Aleksandr Nagornov

Stable Hunter

Aleksandr Nagornov
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -2%
Alpari-Pro.ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
7 (77.77%)
損失トレード:
2 (22.22%)
ベストトレード:
1.69 USD
最悪のトレード:
-11.49 USD
総利益:
5.29 USD (705 pips)
総損失:
-12.40 USD (1 241 pips)
最大連続の勝ち:
5 (3.58 USD)
最大連続利益:
3.58 USD (5)
シャープレシオ:
-0.20
取引アクティビティ:
32.62%
最大入金額:
2.48%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
-0.62
長いトレード:
8 (88.89%)
短いトレード:
1 (11.11%)
プロフィットファクター:
0.43
期待されたペイオフ:
-0.79 USD
平均利益:
0.76 USD
平均損失:
-6.20 USD
最大連続の負け:
1 (-11.49 USD)
最大連続損失:
-11.49 USD (1)
月間成長:
-2.37%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.11 USD
最大の:
11.49 USD (3.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.77% (11.49 USD)
エクイティによる:
3.63% (11.06 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCAD 4
GBPUSD 2
AUDCAD 2
EURUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCAD 2
GBPUSD -10
AUDCAD 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCAD 274
GBPUSD -1K
AUDCAD 138
EURUSD 55
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.69 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3.58 USD
最大連続損失: -11.49 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-Pro.ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-04
0.00 × 3
MYFX-US01-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 7
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
CapstoneGlobal-Live
0.00 × 2
SquaredProMT4-Live
0.00 × 5
TTCM-Live
0.00 × 2
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-2
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 5
ForexChief-DirectFX
0.00 × 2
LMAX-LiveUK
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
XMGlobal-Real 24
0.00 × 8
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.09 × 32
UniverseWheel-Live
0.23 × 118
345 より多く...
Autotrading
レビューなし
2025.12.17 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 10:57
Share of trading days is too low
2025.12.15 10:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 09:57
Share of trading days is too low
2025.12.15 09:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 08:57
Share of trading days is too low
2025.12.15 08:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 20:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 20:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 20:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 20:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 20:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
