- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
7 (77.77%)
亏损交易:
2 (22.22%)
最好交易:
1.69 USD
最差交易:
-11.49 USD
毛利:
5.29 USD (705 pips)
毛利亏损:
-12.40 USD (1 241 pips)
最大连续赢利:
5 (3.58 USD)
最大连续盈利:
3.58 USD (5)
夏普比率:
-0.20
交易活动:
32.62%
最大入金加载:
2.48%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
17 小时
采收率:
-0.62
长期交易:
8 (88.89%)
短期交易:
1 (11.11%)
利润因子:
0.43
预期回报:
-0.79 USD
平均利润:
0.76 USD
平均损失:
-6.20 USD
最大连续失误:
1 (-11.49 USD)
最大连续亏损:
-11.49 USD (1)
每月增长:
-2.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
7.11 USD
最大值:
11.49 USD (3.77%)
相对跌幅:
结余:
3.77% (11.49 USD)
净值:
3.63% (11.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|4
|GBPUSD
|2
|AUDCAD
|2
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|2
|GBPUSD
|-10
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|274
|GBPUSD
|-1K
|AUDCAD
|138
|EURUSD
|55
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.69 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.58 USD
最大连续亏损: -11.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-Pro.ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-04
|0.00 × 3
|
MYFX-US01-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
CapstoneGlobal-Live
|0.00 × 2
|
SquaredProMT4-Live
|0.00 × 5
|
TTCM-Live
|0.00 × 2
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-2
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 5
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|0.00 × 8
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.09 × 32
|
UniverseWheel-Live
|0.23 × 118
Autotrading
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-2%
0
0
USD
USD
293
USD
USD
2
100%
9
77%
33%
0.42
-0.79
USD
USD
4%
1:500