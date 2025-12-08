信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Stable Hunter
Aleksandr Nagornov

Stable Hunter

Aleksandr Nagornov
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -2%
Alpari-Pro.ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
7 (77.77%)
亏损交易:
2 (22.22%)
最好交易:
1.69 USD
最差交易:
-11.49 USD
毛利:
5.29 USD (705 pips)
毛利亏损:
-12.40 USD (1 241 pips)
最大连续赢利:
5 (3.58 USD)
最大连续盈利:
3.58 USD (5)
夏普比率:
-0.20
交易活动:
32.62%
最大入金加载:
2.48%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
17 小时
采收率:
-0.62
长期交易:
8 (88.89%)
短期交易:
1 (11.11%)
利润因子:
0.43
预期回报:
-0.79 USD
平均利润:
0.76 USD
平均损失:
-6.20 USD
最大连续失误:
1 (-11.49 USD)
最大连续亏损:
-11.49 USD (1)
每月增长:
-2.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
7.11 USD
最大值:
11.49 USD (3.77%)
相对跌幅:
结余:
3.77% (11.49 USD)
净值:
3.63% (11.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 4
GBPUSD 2
AUDCAD 2
EURUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 2
GBPUSD -10
AUDCAD 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 274
GBPUSD -1K
AUDCAD 138
EURUSD 55
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.69 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.58 USD
最大连续亏损: -11.49 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-Pro.ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-04
0.00 × 3
MYFX-US01-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 7
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
CapstoneGlobal-Live
0.00 × 2
SquaredProMT4-Live
0.00 × 5
TTCM-Live
0.00 × 2
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-2
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 5
ForexChief-DirectFX
0.00 × 2
LMAX-LiveUK
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
XMGlobal-Real 24
0.00 × 8
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.09 × 32
UniverseWheel-Live
0.23 × 118
345 更多...
Autotrading
没有评论
2025.12.17 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 10:57
Share of trading days is too low
2025.12.15 10:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 09:57
Share of trading days is too low
2025.12.15 09:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 08:57
Share of trading days is too low
2025.12.15 08:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 20:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 20:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 20:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 20:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 20:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
