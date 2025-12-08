- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
7 (77.77%)
Убыточных трейдов:
2 (22.22%)
Лучший трейд:
1.69 USD
Худший трейд:
-11.49 USD
Общая прибыль:
5.29 USD (705 pips)
Общий убыток:
-12.40 USD (1 241 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (3.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.58 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.20
Торговая активность:
32.62%
Макс. загрузка депозита:
2.48%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.62
Длинных трейдов:
8 (88.89%)
Коротких трейдов:
1 (11.11%)
Профит фактор:
0.43
Мат. ожидание:
-0.79 USD
Средняя прибыль:
0.76 USD
Средний убыток:
-6.20 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-11.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.49 USD (1)
Прирост в месяц:
-2.37%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.11 USD
Максимальная:
11.49 USD (3.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.77% (11.49 USD)
По эквити:
3.63% (11.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|4
|GBPUSD
|2
|AUDCAD
|2
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|2
|GBPUSD
|-10
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|274
|GBPUSD
|-1K
|AUDCAD
|138
|EURUSD
|55
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.69 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3.58 USD
Макс. убыток в серии: -11.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Pro.ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-04
|0.00 × 3
|
MYFX-US01-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
CapstoneGlobal-Live
|0.00 × 2
|
SquaredProMT4-Live
|0.00 × 5
|
TTCM-Live
|0.00 × 2
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-2
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 5
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|0.00 × 8
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.09 × 32
|
UniverseWheel-Live
|0.23 × 118
еще 345...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Autotrading
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
USD
293
USD
USD
2
100%
9
77%
33%
0.42
-0.79
USD
USD
4%
1:500