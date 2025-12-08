СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Stable Hunter
Aleksandr Nagornov

Stable Hunter

Aleksandr Nagornov
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -2%
Alpari-Pro.ECN
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
7 (77.77%)
Убыточных трейдов:
2 (22.22%)
Лучший трейд:
1.69 USD
Худший трейд:
-11.49 USD
Общая прибыль:
5.29 USD (705 pips)
Общий убыток:
-12.40 USD (1 241 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (3.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.58 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.20
Торговая активность:
32.62%
Макс. загрузка депозита:
2.48%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.62
Длинных трейдов:
8 (88.89%)
Коротких трейдов:
1 (11.11%)
Профит фактор:
0.43
Мат. ожидание:
-0.79 USD
Средняя прибыль:
0.76 USD
Средний убыток:
-6.20 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-11.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.49 USD (1)
Прирост в месяц:
-2.37%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.11 USD
Максимальная:
11.49 USD (3.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.77% (11.49 USD)
По эквити:
3.63% (11.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 4
GBPUSD 2
AUDCAD 2
EURUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 2
GBPUSD -10
AUDCAD 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 274
GBPUSD -1K
AUDCAD 138
EURUSD 55
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.69 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3.58 USD
Макс. убыток в серии: -11.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Pro.ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-04
0.00 × 3
MYFX-US01-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 7
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
CapstoneGlobal-Live
0.00 × 2
SquaredProMT4-Live
0.00 × 5
TTCM-Live
0.00 × 2
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-2
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 5
ForexChief-DirectFX
0.00 × 2
LMAX-LiveUK
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
XMGlobal-Real 24
0.00 × 8
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.09 × 32
UniverseWheel-Live
0.23 × 118
еще 345...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Autotrading
Нет отзывов
2025.12.17 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 10:57
Share of trading days is too low
2025.12.15 10:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 09:57
Share of trading days is too low
2025.12.15 09:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 08:57
Share of trading days is too low
2025.12.15 08:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 20:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 20:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 20:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 20:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 20:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Stable Hunter
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
293
USD
2
100%
9
77%
33%
0.42
-0.79
USD
4%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.