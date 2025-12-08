SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Stable Hunter
Aleksandr Nagornov

Stable Hunter

Aleksandr Nagornov
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -2%
Alpari-Pro.ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
7 (77.77%)
Transacciones Irrentables:
2 (22.22%)
Mejor transacción:
1.69 USD
Peor transacción:
-11.49 USD
Beneficio Bruto:
5.29 USD (705 pips)
Pérdidas Brutas:
-12.40 USD (1 241 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (3.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3.58 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.20
Actividad comercial:
32.62%
Carga máxima del depósito:
2.48%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
-0.62
Transacciones Largas:
8 (88.89%)
Transacciones Cortas:
1 (11.11%)
Factor de Beneficio:
0.43
Beneficio Esperado:
-0.79 USD
Beneficio medio:
0.76 USD
Pérdidas medias:
-6.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-11.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.49 USD (1)
Crecimiento al mes:
-2.37%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.11 USD
Máxima:
11.49 USD (3.77%)
Reducción relativa:
De balance:
3.77% (11.49 USD)
De fondos:
3.63% (11.06 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCAD 4
GBPUSD 2
AUDCAD 2
EURUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCAD 2
GBPUSD -10
AUDCAD 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCAD 274
GBPUSD -1K
AUDCAD 138
EURUSD 55
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.69 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +3.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.49 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-Pro.ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-04
0.00 × 3
MYFX-US01-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 7
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
CapstoneGlobal-Live
0.00 × 2
SquaredProMT4-Live
0.00 × 5
TTCM-Live
0.00 × 2
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-2
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 5
ForexChief-DirectFX
0.00 × 2
LMAX-LiveUK
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
XMGlobal-Real 24
0.00 × 8
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.09 × 32
UniverseWheel-Live
0.23 × 118
otros 345...
Autotrading
No hay comentarios
2025.12.17 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 10:57
Share of trading days is too low
2025.12.15 10:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 09:57
Share of trading days is too low
2025.12.15 09:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 08:57
Share of trading days is too low
2025.12.15 08:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 20:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 20:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 20:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 20:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 20:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
