Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-Pro.ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-04 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 2 EGlobal-Cent4 0.00 × 3 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 2 Tickmill-Live10 0.00 × 3 XMGlobal-Real 24 0.00 × 8 OANDA-v20 Live-2 0.00 × 1 FTT-Live2 0.00 × 1 ICMarkets-Live23 0.00 × 1 LMAX-LiveUK 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 7 AxiTrader-US03-Live 0.00 × 1 ForexChief-DirectFX 0.00 × 2 CapstoneGlobal-Live 0.00 × 2 SquaredProMT4-Live 0.00 × 5 Tickmill-Live09 0.00 × 3 AxiTrader-US02-Live 0.00 × 5 TTCM-Live 0.00 × 3 TradersDomainFX-Real 0.00 × 1 Pepperstone-Edge02 0.00 × 3 MEXIntGroup-Demo 0.00 × 1 UniverseWheel-Live 0.22 × 125 Tickmill-Live05 0.23 × 13 noch 347 ... Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen