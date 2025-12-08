- 자본
- 축소
트레이드:
14
이익 거래:
12 (85.71%)
손실 거래:
2 (14.29%)
최고의 거래:
2.48 USD
최악의 거래:
-11.49 USD
총 수익:
10.75 USD (1 121 pips)
총 손실:
-12.40 USD (1 241 pips)
연속 최대 이익:
5 (5.46 USD)
연속 최대 이익:
5.46 USD (5)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
20.41%
최대 입금량:
2.48%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
-0.14
롱(주식매수):
11 (78.57%)
숏(주식차입매도):
3 (21.43%)
수익 요인:
0.87
기대수익:
-0.12 USD
평균 이익:
0.90 USD
평균 손실:
-6.20 USD
연속 최대 손실:
1 (-11.49 USD)
연속 최대 손실:
-11.49 USD (1)
월별 성장률:
-0.55%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.11 USD
최대한의:
11.49 USD (3.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.77% (11.49 USD)
자본금별:
3.63% (11.06 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|4
|NZDCAD
|4
|EURUSD
|2
|AUDCAD
|2
|USDCHF
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-7
|NZDCAD
|2
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|1
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-744
|NZDCAD
|274
|EURUSD
|103
|AUDCAD
|138
|USDCHF
|109
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-Pro.ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-04
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 24
|0.00 × 8
|
OANDA-v20 Live-2
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 7
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
CapstoneGlobal-Live
|0.00 × 2
|
SquaredProMT4-Live
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 5
|
TTCM-Live
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.22 × 125
|
Tickmill-Live05
|0.23 × 13
Autotrading
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
298
USD
USD
4
100%
14
85%
20%
0.86
-0.12
USD
USD
4%
1:500