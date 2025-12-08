SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Stable Hunter
Aleksandr Nagornov

Stable Hunter

Aleksandr Nagornov
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -2%
Alpari-Pro.ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
7 (77.77%)
Negociações com perda:
2 (22.22%)
Melhor negociação:
1.69 USD
Pior negociação:
-11.49 USD
Lucro bruto:
5.29 USD (705 pips)
Perda bruta:
-12.40 USD (1 241 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (3.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3.58 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.20
Atividade de negociação:
32.62%
Depósito máximo carregado:
2.48%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.62
Negociações longas:
8 (88.89%)
Negociações curtas:
1 (11.11%)
Fator de lucro:
0.43
Valor esperado:
-0.79 USD
Lucro médio:
0.76 USD
Perda média:
-6.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-11.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11.49 USD (1)
Crescimento mensal:
-2.37%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.11 USD
Máximo:
11.49 USD (3.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.77% (11.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.63% (11.06 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD 4
GBPUSD 2
AUDCAD 2
EURUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD 2
GBPUSD -10
AUDCAD 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD 274
GBPUSD -1K
AUDCAD 138
EURUSD 55
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.69 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3.58 USD
Máxima perda consecutiva: -11.49 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-Pro.ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-04
0.00 × 3
MYFX-US01-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 7
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
CapstoneGlobal-Live
0.00 × 2
SquaredProMT4-Live
0.00 × 5
TTCM-Live
0.00 × 2
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-2
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 5
ForexChief-DirectFX
0.00 × 2
LMAX-LiveUK
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
XMGlobal-Real 24
0.00 × 8
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.09 × 32
UniverseWheel-Live
0.23 × 118
345 mais ...
Autotrading
Sem comentários
2025.12.17 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 10:57
Share of trading days is too low
2025.12.15 10:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 09:57
Share of trading days is too low
2025.12.15 09:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 08:57
Share of trading days is too low
2025.12.15 08:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 20:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 20:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 20:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 20:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 20:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

