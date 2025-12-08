- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
7 (77.77%)
Negociações com perda:
2 (22.22%)
Melhor negociação:
1.69 USD
Pior negociação:
-11.49 USD
Lucro bruto:
5.29 USD (705 pips)
Perda bruta:
-12.40 USD (1 241 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (3.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3.58 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.20
Atividade de negociação:
32.62%
Depósito máximo carregado:
2.48%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.62
Negociações longas:
8 (88.89%)
Negociações curtas:
1 (11.11%)
Fator de lucro:
0.43
Valor esperado:
-0.79 USD
Lucro médio:
0.76 USD
Perda média:
-6.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-11.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11.49 USD (1)
Crescimento mensal:
-2.37%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.11 USD
Máximo:
11.49 USD (3.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.77% (11.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.63% (11.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|4
|GBPUSD
|2
|AUDCAD
|2
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD
|2
|GBPUSD
|-10
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD
|274
|GBPUSD
|-1K
|AUDCAD
|138
|EURUSD
|55
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.69 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3.58 USD
Máxima perda consecutiva: -11.49 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-Pro.ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-04
|0.00 × 3
|
MYFX-US01-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
CapstoneGlobal-Live
|0.00 × 2
|
SquaredProMT4-Live
|0.00 × 5
|
TTCM-Live
|0.00 × 2
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-2
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 5
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|0.00 × 8
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.09 × 32
|
UniverseWheel-Live
|0.23 × 118
345 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Autotrading
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-2%
0
0
USD
USD
293
USD
USD
2
100%
9
77%
33%
0.42
-0.79
USD
USD
4%
1:500