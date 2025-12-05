- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
22 (95.65%)
損失トレード:
1 (4.35%)
ベストトレード:
4.60 USD
最悪のトレード:
-1.68 USD
総利益:
75.70 USD (3 968 pips)
総損失:
-1.68 USD (83 pips)
最大連続の勝ち:
14 (45.80 USD)
最大連続利益:
45.80 USD (14)
シャープレシオ:
2.34
取引アクティビティ:
0.25%
最大入金額:
73.15%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
44.06
長いトレード:
18 (78.26%)
短いトレード:
5 (21.74%)
プロフィットファクター:
45.06
期待されたペイオフ:
3.22 USD
平均利益:
3.44 USD
平均損失:
-1.68 USD
最大連続の負け:
1 (-1.68 USD)
最大連続損失:
-1.68 USD (1)
月間成長:
20.69%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.68 USD (0.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.42% (1.68 USD)
エクイティによる:
2.46% (9.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.60 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +45.80 USD
最大連続損失: -1.68 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 46
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 17
|
Tickmill-Live
|0.00 × 10
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 16
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
IronFX-Real5
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WhoTrades-Real
|0.00 × 1
50 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
EA Marche Noir Alfa is the more aggressive version of EA Marché Noir Beta, designed for traders seeking higher potential returns with a more dynamic and faster-paced market approach.
Minimum deposit, USD
200
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
21%
0
0
USD
USD
432
USD
USD
5
100%
23
95%
0%
45.05
3.22
USD
USD
2%
1:30