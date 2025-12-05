SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / EA Marche Noir Alfa
Allane Dimitri Inamo

EA Marche Noir Alfa

Allane Dimitri Inamo
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 21%
RoboForex-Pro
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
23
Negociações com lucro:
22 (95.65%)
Negociações com perda:
1 (4.35%)
Melhor negociação:
4.60 USD
Pior negociação:
-1.68 USD
Lucro bruto:
75.70 USD (3 968 pips)
Perda bruta:
-1.68 USD (83 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (45.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
45.80 USD (14)
Índice de Sharpe:
2.34
Atividade de negociação:
0.25%
Depósito máximo carregado:
73.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
44.06
Negociações longas:
18 (78.26%)
Negociações curtas:
5 (21.74%)
Fator de lucro:
45.06
Valor esperado:
3.22 USD
Lucro médio:
3.44 USD
Perda média:
-1.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.68 USD (1)
Crescimento mensal:
20.69%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1.68 USD (0.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.42% (1.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.46% (9.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 3.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.60 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +45.80 USD
Máxima perda consecutiva: -1.68 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

SENSUS-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 15
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 46
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 8
Pepperstone-01
0.00 × 5
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 17
Tickmill-Live
0.00 × 10
RoboForexEU-Pro
0.00 × 16
RoboForexEU-ProCent
0.00 × 1
ExcelMarketsNZ-Live
0.00 × 1
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
AlpariUK-Market-1
0.00 × 10
ICMarkets-Live06
0.00 × 12
IronFX-Real5
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
WhoTrades-Real
0.00 × 1
50 mais ...
EA Marche Noir Alfa is the more aggressive version of EA Marché Noir Beta, designed for traders seeking higher potential returns with a more dynamic and faster-paced market approach.

Minimum deposit, USD
200


2025.12.22 22:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 15:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 15:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 15:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
