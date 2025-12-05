- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
22
盈利交易:
21 (95.45%)
亏损交易:
1 (4.55%)
最好交易:
4.02 USD
最差交易:
-1.68 USD
毛利:
71.10 USD (3 738 pips)
毛利亏损:
-1.68 USD (83 pips)
最大连续赢利:
14 (45.80 USD)
最大连续盈利:
45.80 USD (14)
夏普比率:
2.28
交易活动:
0.25%
最大入金加载:
73.15%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
41.32
长期交易:
17 (77.27%)
短期交易:
5 (22.73%)
利润因子:
42.32
预期回报:
3.16 USD
平均利润:
3.39 USD
平均损失:
-1.68 USD
最大连续失误:
1 (-1.68 USD)
最大连续亏损:
-1.68 USD (1)
每月增长:
19.40%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.68 USD (0.42%)
相对跌幅:
结余:
0.42% (1.68 USD)
净值:
2.46% (9.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|69
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.02 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +45.80 USD
最大连续亏损: -1.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 46
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 17
|
Tickmill-Live
|0.00 × 10
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 16
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
IronFX-Real5
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WhoTrades-Real
|0.00 × 1
EA Marche Noir Alfa is the more aggressive version of EA Marché Noir Beta, designed for traders seeking higher potential returns with a more dynamic and faster-paced market approach.
Minimum deposit, USD
200
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
19%
0
0
USD
USD
427
USD
USD
4
100%
22
95%
0%
42.32
3.16
USD
USD
2%
1:30