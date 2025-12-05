- 자본
트레이드:
32
이익 거래:
30 (93.75%)
손실 거래:
2 (6.25%)
최고의 거래:
4.60 USD
최악의 거래:
-59.04 USD
총 수익:
103.52 USD (5 339 pips)
총 손실:
-60.72 USD (3 035 pips)
연속 최대 이익:
14 (49.86 USD)
연속 최대 이익:
49.86 USD (14)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
1.32%
최대 입금량:
76.83%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
17 분
회복 요인:
0.72
롱(주식매수):
26 (81.25%)
숏(주식차입매도):
6 (18.75%)
수익 요인:
1.70
기대수익:
1.34 USD
평균 이익:
3.45 USD
평균 손실:
-30.36 USD
연속 최대 손실:
1 (-59.04 USD)
연속 최대 손실:
-59.04 USD (1)
월별 성장률:
1.22%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
59.04 USD (13.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.07% (59.04 USD)
자본금별:
11.70% (52.86 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|43
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.60 USD
최악의 거래: -59 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +49.86 USD
연속 최대 손실: -59.04 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 46
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 17
|
Tickmill-Live
|0.00 × 10
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 16
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
IronFX-Real5
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WhoTrades-Real
|0.00 × 1
EA Marche Noir Alfa is the more aggressive version of EA Marché Noir Beta, designed for traders seeking higher potential returns with a more dynamic and faster-paced market approach.
Minimum deposit, USD
200
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
12%
0
0
USD
USD
401
USD
USD
6
100%
32
93%
1%
1.70
1.34
USD
USD
13%
1:30