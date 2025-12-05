SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / EA Marche Noir Alfa
Allane Dimitri Inamo

EA Marche Noir Alfa

Allane Dimitri Inamo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 21%
RoboForex-Pro
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
23
Gewinntrades:
22 (95.65%)
Verlusttrades:
1 (4.35%)
Bester Trade:
4.60 USD
Schlechtester Trade:
-1.68 USD
Bruttoprofit:
75.70 USD (3 968 pips)
Bruttoverlust:
-1.68 USD (83 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (45.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
45.80 USD (14)
Sharpe Ratio:
2.34
Trading-Aktivität:
0.25%
Max deposit load:
73.15%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
5 Minuten
Erholungsfaktor:
44.06
Long-Positionen:
18 (78.26%)
Short-Positionen:
5 (21.74%)
Profit-Faktor:
45.06
Mathematische Gewinnerwartung:
3.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-1.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1.68 USD (1)
Wachstum pro Monat :
20.69%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1.68 USD (0.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.42% (1.68 USD)
Kapital:
2.46% (9.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 3.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.60 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +45.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.68 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

SENSUS-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 15
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 46
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 8
Pepperstone-01
0.00 × 5
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 17
Tickmill-Live
0.00 × 10
RoboForexEU-Pro
0.00 × 16
RoboForexEU-ProCent
0.00 × 1
ExcelMarketsNZ-Live
0.00 × 1
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
AlpariUK-Market-1
0.00 × 10
ICMarkets-Live06
0.00 × 12
IronFX-Real5
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
WhoTrades-Real
0.00 × 1
noch 50 ...
EA Marche Noir Alfa is the more aggressive version of EA Marché Noir Beta, designed for traders seeking higher potential returns with a more dynamic and faster-paced market approach.

Minimum deposit, USD
200


Keine Bewertungen
2025.12.22 22:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 15:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 15:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 15:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
EA Marche Noir Alfa
30 USD pro Monat
21%
0
0
USD
432
USD
5
100%
23
95%
0%
45.05
3.22
USD
2%
1:30
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.