Trade:
13
Profit Trade:
13 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.02 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
41.86 USD (2 280 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
13 (41.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.86 USD (13)
Indice di Sharpe:
2.90
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
10 (76.92%)
Short Trade:
3 (23.08%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.22 USD
Profitto medio:
3.22 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
11.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +4.02 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +41.86 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 46
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 17
|
Tickmill-Live
|0.00 × 10
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 16
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
IronFX-Real5
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WhoTrades-Real
|0.00 × 1
