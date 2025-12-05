- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
21 (95.45%)
Убыточных трейдов:
1 (4.55%)
Лучший трейд:
4.02 USD
Худший трейд:
-1.68 USD
Общая прибыль:
71.10 USD (3 738 pips)
Общий убыток:
-1.68 USD (83 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (45.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
45.80 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
2.28
Торговая активность:
0.25%
Макс. загрузка депозита:
73.15%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
41.32
Длинных трейдов:
17 (77.27%)
Коротких трейдов:
5 (22.73%)
Профит фактор:
42.32
Мат. ожидание:
3.16 USD
Средняя прибыль:
3.39 USD
Средний убыток:
-1.68 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.68 USD (1)
Прирост в месяц:
19.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.68 USD (0.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.42% (1.68 USD)
По эквити:
2.46% (9.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|69
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.02 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +45.80 USD
Макс. убыток в серии: -1.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 46
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 17
|
Tickmill-Live
|0.00 × 10
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 16
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
IronFX-Real5
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WhoTrades-Real
|0.00 × 1
EA Marche Noir Alfa is the more aggressive version of EA Marché Noir Beta, designed for traders seeking higher potential returns with a more dynamic and faster-paced market approach.
Minimum deposit, USD
200
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
USD
427
USD
USD
4
100%
22
95%
0%
42.32
3.16
USD
USD
2%
1:30