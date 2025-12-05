СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EA Marche Noir Alfa
Allane Dimitri Inamo

EA Marche Noir Alfa

Allane Dimitri Inamo
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 19%
RoboForex-Pro
1:30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
21 (95.45%)
Убыточных трейдов:
1 (4.55%)
Лучший трейд:
4.02 USD
Худший трейд:
-1.68 USD
Общая прибыль:
71.10 USD (3 738 pips)
Общий убыток:
-1.68 USD (83 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (45.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
45.80 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
2.28
Торговая активность:
0.25%
Макс. загрузка депозита:
73.15%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
41.32
Длинных трейдов:
17 (77.27%)
Коротких трейдов:
5 (22.73%)
Профит фактор:
42.32
Мат. ожидание:
3.16 USD
Средняя прибыль:
3.39 USD
Средний убыток:
-1.68 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.68 USD (1)
Прирост в месяц:
19.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.68 USD (0.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.42% (1.68 USD)
По эквити:
2.46% (9.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 69
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.02 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +45.80 USD
Макс. убыток в серии: -1.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

SENSUS-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 15
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 46
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 8
Pepperstone-01
0.00 × 5
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 17
Tickmill-Live
0.00 × 10
RoboForexEU-Pro
0.00 × 16
RoboForexEU-ProCent
0.00 × 1
ExcelMarketsNZ-Live
0.00 × 1
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
AlpariUK-Market-1
0.00 × 10
ICMarkets-Live06
0.00 × 12
IronFX-Real5
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
WhoTrades-Real
0.00 × 1
еще 50...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

EA Marche Noir Alfa is the more aggressive version of EA Marché Noir Beta, designed for traders seeking higher potential returns with a more dynamic and faster-paced market approach.

Minimum deposit, USD
200


Нет отзывов
2025.12.22 22:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 15:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 15:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 15:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA Marche Noir Alfa
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
427
USD
4
100%
22
95%
0%
42.32
3.16
USD
2%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.