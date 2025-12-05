- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
27
利益トレード:
13 (48.14%)
損失トレード:
14 (51.85%)
ベストトレード:
99.60 USD
最悪のトレード:
-80.46 USD
総利益:
1 134.97 USD (54 798 pips)
総損失:
-705.04 USD (34 706 pips)
最大連続の勝ち:
6 (547.33 USD)
最大連続利益:
547.33 USD (6)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
63.22%
最大入金額:
2.73%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
1.84
長いトレード:
26 (96.30%)
短いトレード:
1 (3.70%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
15.92 USD
平均利益:
87.31 USD
平均損失:
-50.36 USD
最大連続の負け:
5 (-216.52 USD)
最大連続損失:
-233.11 USD (4)
月間成長:
14.33%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
70.76 USD
最大の:
233.11 USD (6.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.08% (223.27 USD)
エクイティによる:
2.22% (75.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|433
|GBPUSD
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|20K
|GBPUSD
|-72
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +99.60 USD
最悪のトレード: -80 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +547.33 USD
最大連続損失: -216.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
269 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
14%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
4
0%
27
48%
63%
1.60
15.92
USD
USD
7%
1:50