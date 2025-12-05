El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 Exness-Real33 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 2 Exness-Real16 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live6 0.00 × 1 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 1 RoboForex-ECN-3 0.00 × 1 OctaFX-Demo 0.00 × 2 AGMGroupLtd-Real 0.00 × 6 ATCBrokers-US Live 0.00 × 1 QTrade-Server 0.00 × 1 AlSalamBank-Live 0.00 × 1 AM-UK-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 GrandCapital-Server 0.00 × 2 PreciseFX-Live 0.00 × 1 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 4 InstaForex-Contest.com 0.00 × 1 Deltastock-Live 0.00 × 1 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 2 otros 269... Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada