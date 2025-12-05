- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
13 (48.14%)
Убыточных трейдов:
14 (51.85%)
Лучший трейд:
99.60 USD
Худший трейд:
-80.46 USD
Общая прибыль:
1 134.97 USD (54 798 pips)
Общий убыток:
-705.04 USD (34 706 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (547.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
547.33 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
63.22%
Макс. загрузка депозита:
2.73%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
1.84
Длинных трейдов:
26 (96.30%)
Коротких трейдов:
1 (3.70%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
15.92 USD
Средняя прибыль:
87.31 USD
Средний убыток:
-50.36 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-216.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-233.11 USD (4)
Прирост в месяц:
14.33%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
70.76 USD
Максимальная:
233.11 USD (6.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.08% (223.27 USD)
По эквити:
2.22% (75.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|433
|GBPUSD
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|20K
|GBPUSD
|-72
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +99.60 USD
Худший трейд: -80 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +547.33 USD
Макс. убыток в серии: -216.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
еще 269...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
4
0%
27
48%
63%
1.60
15.92
USD
USD
7%
1:50