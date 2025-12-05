СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EL NC 05361
Mochamad Rizki

EL NC 05361

Mochamad Rizki
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 14%
MaxrichGroup-Real
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
13 (48.14%)
Убыточных трейдов:
14 (51.85%)
Лучший трейд:
99.60 USD
Худший трейд:
-80.46 USD
Общая прибыль:
1 134.97 USD (54 798 pips)
Общий убыток:
-705.04 USD (34 706 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (547.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
547.33 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
63.22%
Макс. загрузка депозита:
2.73%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
1.84
Длинных трейдов:
26 (96.30%)
Коротких трейдов:
1 (3.70%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
15.92 USD
Средняя прибыль:
87.31 USD
Средний убыток:
-50.36 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-216.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-233.11 USD (4)
Прирост в месяц:
14.33%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
70.76 USD
Максимальная:
233.11 USD (6.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.08% (223.27 USD)
По эквити:
2.22% (75.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 26
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 433
GBPUSD -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 20K
GBPUSD -72
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +99.60 USD
Худший трейд: -80 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +547.33 USD
Макс. убыток в серии: -216.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
еще 269...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 14:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EL NC 05361
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
3.4K
USD
4
0%
27
48%
63%
1.60
15.92
USD
7%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.