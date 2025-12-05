- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
27
Negociações com lucro:
13 (48.14%)
Negociações com perda:
14 (51.85%)
Melhor negociação:
99.60 USD
Pior negociação:
-80.46 USD
Lucro bruto:
1 134.97 USD (54 798 pips)
Perda bruta:
-705.04 USD (34 706 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (547.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
547.33 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
63.22%
Depósito máximo carregado:
2.73%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
1.84
Negociações longas:
26 (96.30%)
Negociações curtas:
1 (3.70%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
15.92 USD
Lucro médio:
87.31 USD
Perda média:
-50.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-216.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-233.11 USD (4)
Crescimento mensal:
14.33%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
70.76 USD
Máximo:
233.11 USD (6.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.08% (223.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.22% (75.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|433
|GBPUSD
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|20K
|GBPUSD
|-72
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +99.60 USD
Pior negociação: -80 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +547.33 USD
Máxima perda consecutiva: -216.52 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
269 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
14%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
4
0%
27
48%
63%
1.60
15.92
USD
USD
7%
1:50