Mochamad Rizki

RIZKISKEY 5

Mochamad Rizki
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
4 (36.36%)
Loss Trade:
7 (63.64%)
Best Trade:
99.13 USD
Worst Trade:
-61.96 USD
Profitto lordo:
350.77 USD (15 147 pips)
Perdita lorda:
-318.72 USD (15 674 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (198.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
198.26 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.69%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
10 (90.91%)
Short Trade:
1 (9.09%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
2.91 USD
Profitto medio:
87.69 USD
Perdita media:
-45.53 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-216.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-216.52 USD (5)
Crescita mensile:
1.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
64.01 USD
Massimale:
216.52 USD (6.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.97% (59.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10
GBPUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 35
GBPUSD -3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -455
GBPUSD -72
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +99.13 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +198.26 USD
Massima perdita consecutiva: -216.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.12.05 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 14:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.