- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
4 (36.36%)
Loss Trade:
7 (63.64%)
Best Trade:
99.13 USD
Worst Trade:
-61.96 USD
Profitto lordo:
350.77 USD (15 147 pips)
Perdita lorda:
-318.72 USD (15 674 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (198.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
198.26 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.69%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
10 (90.91%)
Short Trade:
1 (9.09%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
2.91 USD
Profitto medio:
87.69 USD
Perdita media:
-45.53 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-216.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-216.52 USD (5)
Crescita mensile:
1.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
64.01 USD
Massimale:
216.52 USD (6.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.97% (59.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|GBPUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|35
|GBPUSD
|-3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-455
|GBPUSD
|-72
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +99.13 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +198.26 USD
Massima perdita consecutiva: -216.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
