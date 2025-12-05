- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
27
盈利交易:
13 (48.14%)
亏损交易:
14 (51.85%)
最好交易:
99.60 USD
最差交易:
-80.46 USD
毛利:
1 134.97 USD (54 798 pips)
毛利亏损:
-705.04 USD (34 706 pips)
最大连续赢利:
6 (547.33 USD)
最大连续盈利:
547.33 USD (6)
夏普比率:
0.23
交易活动:
63.22%
最大入金加载:
2.73%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
22 小时
采收率:
1.84
长期交易:
26 (96.30%)
短期交易:
1 (3.70%)
利润因子:
1.61
预期回报:
15.92 USD
平均利润:
87.31 USD
平均损失:
-50.36 USD
最大连续失误:
5 (-216.52 USD)
最大连续亏损:
-233.11 USD (4)
每月增长:
14.33%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
70.76 USD
最大值:
233.11 USD (6.71%)
相对跌幅:
结余:
7.08% (223.27 USD)
净值:
2.22% (75.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|433
|GBPUSD
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|20K
|GBPUSD
|-72
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +99.60 USD
最差交易: -80 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +547.33 USD
最大连续亏损: -216.52 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
