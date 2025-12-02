シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Meta 1 Milhao
Luan Mjller Luiz

Meta 1 Milhao

Luan Mjller Luiz
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 67%
GrandCapital-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
35
利益トレード:
32 (91.42%)
損失トレード:
3 (8.57%)
ベストトレード:
37.80 USD
最悪のトレード:
-36.68 USD
総利益:
218.62 USD (827 024 pips)
総損失:
-76.09 USD (13 011 pips)
最大連続の勝ち:
23 (159.32 USD)
最大連続利益:
159.32 USD (23)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
87.73%
最大入金額:
37.04%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.89
長いトレード:
35 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.87
期待されたペイオフ:
4.07 USD
平均利益:
6.83 USD
平均損失:
-25.36 USD
最大連続の負け:
1 (-36.68 USD)
最大連続損失:
-36.68 USD (1)
月間成長:
50.41%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
36.68 USD (9.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.63% (33.32 USD)
エクイティによる:
46.73% (112.35 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 12
EURJPY 7
IBEX35 5
GBPJPY 4
XPTUSD 2
BTCUSD 2
AUDJPY 2
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 57
EURJPY 42
IBEX35 0
GBPJPY 14
XPTUSD 17
BTCUSD 6
AUDJPY 6
EURCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 2.6K
EURJPY 3.5K
IBEX35 38K
GBPJPY 1.1K
XPTUSD 1.7K
BTCUSD 767K
AUDJPY 216
EURCAD 58
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +37.80 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +159.32 USD
最大連続損失: -36.68 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GrandCapital-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexClubBY-MT4 Real Server
0.52 × 184
Pepperstone-Demo02
5.30 × 23
Estratégia de Trading: Tendência e Força de Mercado

市場のトレンドとマーケットの強さを組み合わせた戦略を発見し、低いドローダウンで長期的なトレードに焦点を当てています。私たちの戦略は、資本の安定性と安全性を維持しつつ、利益を最大化するよう慎重に設計されています。十分な根拠に基づくトレードと綿密な市場分析を通じて、一貫性と持続可能なパフォーマンスを保証します。


レビューなし
2025.12.25 10:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 12:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 12:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 11:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.12.03 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 02:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 02:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください