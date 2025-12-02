- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
35
利益トレード:
32 (91.42%)
損失トレード:
3 (8.57%)
ベストトレード:
37.80 USD
最悪のトレード:
-36.68 USD
総利益:
218.62 USD (827 024 pips)
総損失:
-76.09 USD (13 011 pips)
最大連続の勝ち:
23 (159.32 USD)
最大連続利益:
159.32 USD (23)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
87.73%
最大入金額:
37.04%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.89
長いトレード:
35 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.87
期待されたペイオフ:
4.07 USD
平均利益:
6.83 USD
平均損失:
-25.36 USD
最大連続の負け:
1 (-36.68 USD)
最大連続損失:
-36.68 USD (1)
月間成長:
50.41%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
36.68 USD (9.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.63% (33.32 USD)
エクイティによる:
46.73% (112.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|EURJPY
|7
|IBEX35
|5
|GBPJPY
|4
|XPTUSD
|2
|BTCUSD
|2
|AUDJPY
|2
|EURCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|57
|EURJPY
|42
|IBEX35
|0
|GBPJPY
|14
|XPTUSD
|17
|BTCUSD
|6
|AUDJPY
|6
|EURCAD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.6K
|EURJPY
|3.5K
|IBEX35
|38K
|GBPJPY
|1.1K
|XPTUSD
|1.7K
|BTCUSD
|767K
|AUDJPY
|216
|EURCAD
|58
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +37.80 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +159.32 USD
最大連続損失: -36.68 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GrandCapital-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.52 × 184
|
Pepperstone-Demo02
|5.30 × 23
Estratégia de Trading: Tendência e Força de Mercado
市場のトレンドとマーケットの強さを組み合わせた戦略を発見し、低いドローダウンで長期的なトレードに焦点を当てています。私たちの戦略は、資本の安定性と安全性を維持しつつ、利益を最大化するよう慎重に設計されています。十分な根拠に基づくトレードと綿密な市場分析を通じて、一貫性と持続可能なパフォーマンスを保証します。
