Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
32 (91.42%)
Убыточных трейдов:
3 (8.57%)
Лучший трейд:
37.80 USD
Худший трейд:
-36.68 USD
Общая прибыль:
218.62 USD (827 024 pips)
Общий убыток:
-76.09 USD (13 011 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (159.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
159.32 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
87.73%
Макс. загрузка депозита:
37.04%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.89
Длинных трейдов:
35 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.87
Мат. ожидание:
4.07 USD
Средняя прибыль:
6.83 USD
Средний убыток:
-25.36 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-36.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-36.68 USD (1)
Прирост в месяц:
50.41%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
36.68 USD (9.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.63% (33.32 USD)
По эквити:
46.73% (112.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|EURJPY
|7
|IBEX35
|5
|GBPJPY
|4
|XPTUSD
|2
|BTCUSD
|2
|AUDJPY
|2
|EURCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|57
|EURJPY
|42
|IBEX35
|0
|GBPJPY
|14
|XPTUSD
|17
|BTCUSD
|6
|AUDJPY
|6
|EURCAD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.6K
|EURJPY
|3.5K
|IBEX35
|38K
|GBPJPY
|1.1K
|XPTUSD
|1.7K
|BTCUSD
|767K
|AUDJPY
|216
|EURCAD
|58
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GrandCapital-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.52 × 184
|
Pepperstone-Demo02
|5.30 × 23
Стратегия Трейдинга: Тренд Рынка и Сила Рынка
Откройте для себя стратегический подход, который сочетает анализ трендов и силу рынка, сосредотачиваясь на долгосрочных сделках с уменьшенным drawdown. Наша стратегия тщательно разработана для максимизации прибыли при одновременном сохранении стабильности и безопасности капитала. С акцентом на хорошо обоснованные сделки и тщательный анализ рынка мы обеспечиваем последовательную и устойчивую производительность.
