Luan Mjller Luiz

Meta 1 Milhao

Luan Mjller Luiz
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 67%
GrandCapital-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
32 (91.42%)
Убыточных трейдов:
3 (8.57%)
Лучший трейд:
37.80 USD
Худший трейд:
-36.68 USD
Общая прибыль:
218.62 USD (827 024 pips)
Общий убыток:
-76.09 USD (13 011 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (159.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
159.32 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
87.73%
Макс. загрузка депозита:
37.04%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.89
Длинных трейдов:
35 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.87
Мат. ожидание:
4.07 USD
Средняя прибыль:
6.83 USD
Средний убыток:
-25.36 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-36.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-36.68 USD (1)
Прирост в месяц:
50.41%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
36.68 USD (9.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.63% (33.32 USD)
По эквити:
46.73% (112.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 12
EURJPY 7
IBEX35 5
GBPJPY 4
XPTUSD 2
BTCUSD 2
AUDJPY 2
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 57
EURJPY 42
IBEX35 0
GBPJPY 14
XPTUSD 17
BTCUSD 6
AUDJPY 6
EURCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.6K
EURJPY 3.5K
IBEX35 38K
GBPJPY 1.1K
XPTUSD 1.7K
BTCUSD 767K
AUDJPY 216
EURCAD 58
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +37.80 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +159.32 USD
Макс. убыток в серии: -36.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GrandCapital-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexClubBY-MT4 Real Server
0.52 × 184
Pepperstone-Demo02
5.30 × 23
Стратегия Трейдинга: Тренд Рынка и Сила Рынка

Откройте для себя стратегический подход, который сочетает анализ трендов и силу рынка, сосредотачиваясь на долгосрочных сделках с уменьшенным drawdown. Наша стратегия тщательно разработана для максимизации прибыли при одновременном сохранении стабильности и безопасности капитала. С акцентом на хорошо обоснованные сделки и тщательный анализ рынка мы обеспечиваем последовательную и устойчивую производительность.


Нет отзывов
2025.12.25 10:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 12:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 12:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 11:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.12.03 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 02:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 02:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
