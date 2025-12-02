SinaisSeções
Luan Mjller Luiz

Meta 1 Milhao

Luan Mjller Luiz
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 67%
GrandCapital-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
35
Negociações com lucro:
32 (91.42%)
Negociações com perda:
3 (8.57%)
Melhor negociação:
37.80 USD
Pior negociação:
-36.68 USD
Lucro bruto:
218.62 USD (827 024 pips)
Perda bruta:
-76.09 USD (13 011 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (159.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
159.32 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
87.73%
Depósito máximo carregado:
37.04%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.89
Negociações longas:
35 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.87
Valor esperado:
4.07 USD
Lucro médio:
6.83 USD
Perda média:
-25.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-36.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-36.68 USD (1)
Crescimento mensal:
50.41%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
36.68 USD (9.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.63% (33.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.73% (112.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 12
EURJPY 7
IBEX35 5
GBPJPY 4
XPTUSD 2
BTCUSD 2
AUDJPY 2
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 57
EURJPY 42
IBEX35 0
GBPJPY 14
XPTUSD 17
BTCUSD 6
AUDJPY 6
EURCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 2.6K
EURJPY 3.5K
IBEX35 38K
GBPJPY 1.1K
XPTUSD 1.7K
BTCUSD 767K
AUDJPY 216
EURCAD 58
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +37.80 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +159.32 USD
Máxima perda consecutiva: -36.68 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GrandCapital-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexClubBY-MT4 Real Server
0.52 × 184
Pepperstone-Demo02
5.30 × 23
Estratégia de Trading: Tendência e Força de Mercado

Descubra uma abordagem estratégica que combina análise de tendências e força de mercado, focando em operações de longo prazo com um drawdown reduzido. Nossa estratégia é cuidadosamente elaborada para maximizar lucros, mantendo a estabilidade e a segurança do capital. Com um foco em trades bem fundamentados e análise de mercado, garantimos uma performance consistente e sustentável.


Sem comentários
2025.12.25 10:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 12:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 12:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 11:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.12.03 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 02:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 02:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
