- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
35
Negociações com lucro:
32 (91.42%)
Negociações com perda:
3 (8.57%)
Melhor negociação:
37.80 USD
Pior negociação:
-36.68 USD
Lucro bruto:
218.62 USD (827 024 pips)
Perda bruta:
-76.09 USD (13 011 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (159.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
159.32 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
87.73%
Depósito máximo carregado:
37.04%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.89
Negociações longas:
35 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.87
Valor esperado:
4.07 USD
Lucro médio:
6.83 USD
Perda média:
-25.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-36.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-36.68 USD (1)
Crescimento mensal:
50.41%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
36.68 USD (9.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.63% (33.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.73% (112.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|EURJPY
|7
|IBEX35
|5
|GBPJPY
|4
|XPTUSD
|2
|BTCUSD
|2
|AUDJPY
|2
|EURCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|57
|EURJPY
|42
|IBEX35
|0
|GBPJPY
|14
|XPTUSD
|17
|BTCUSD
|6
|AUDJPY
|6
|EURCAD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.6K
|EURJPY
|3.5K
|IBEX35
|38K
|GBPJPY
|1.1K
|XPTUSD
|1.7K
|BTCUSD
|767K
|AUDJPY
|216
|EURCAD
|58
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +37.80 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +159.32 USD
Máxima perda consecutiva: -36.68 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GrandCapital-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.52 × 184
|
Pepperstone-Demo02
|5.30 × 23
Estratégia de Trading: Tendência e Força de Mercado
Descubra uma abordagem estratégica que combina análise de tendências e força de mercado, focando em operações de longo prazo com um drawdown reduzido. Nossa estratégia é cuidadosamente elaborada para maximizar lucros, mantendo a estabilidade e a segurança do capital. Com um foco em trades bem fundamentados e análise de mercado, garantimos uma performance consistente e sustentável.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
67%
0
0
USD
USD
359
USD
USD
5
0%
35
91%
88%
2.87
4.07
USD
USD
47%
1:200