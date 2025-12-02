信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Meta 1 Milhao
Luan Mjller Luiz

Meta 1 Milhao

Luan Mjller Luiz
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 67%
GrandCapital-Real
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
35
盈利交易:
32 (91.42%)
亏损交易:
3 (8.57%)
最好交易:
37.80 USD
最差交易:
-36.68 USD
毛利:
218.62 USD (827 024 pips)
毛利亏损:
-76.09 USD (13 011 pips)
最大连续赢利:
23 (159.32 USD)
最大连续盈利:
159.32 USD (23)
夏普比率:
0.35
交易活动:
86.73%
最大入金加载:
37.04%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.89
长期交易:
35 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.87
预期回报:
4.07 USD
平均利润:
6.83 USD
平均损失:
-25.36 USD
最大连续失误:
1 (-36.68 USD)
最大连续亏损:
-36.68 USD (1)
每月增长:
50.41%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
36.68 USD (9.43%)
相对跌幅:
结余:
12.63% (33.32 USD)
净值:
46.73% (112.35 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 12
EURJPY 7
IBEX35 5
GBPJPY 4
XPTUSD 2
BTCUSD 2
AUDJPY 2
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 57
EURJPY 42
IBEX35 0
GBPJPY 14
XPTUSD 17
BTCUSD 6
AUDJPY 6
EURCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 2.6K
EURJPY 3.5K
IBEX35 38K
GBPJPY 1.1K
XPTUSD 1.7K
BTCUSD 767K
AUDJPY 216
EURCAD 58
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +37.80 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +159.32 USD
最大连续亏损: -36.68 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GrandCapital-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexClubBY-MT4 Real Server
0.52 × 184
Pepperstone-Demo02
5.30 × 23
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Trading Strategy: Market Trend and Strength

Discover a strategic approach that combines trend analysis and market strength, focusing on long-term trades with reduced drawdown. Our strategy is meticulously crafted to maximize profits while maintaining capital stability and security. With a focus on well-founded trades and thorough market analysis, we ensure consistent and sustainable performance.


没有评论
2025.12.25 10:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 12:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 12:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 11:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.12.03 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 02:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 02:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Meta 1 Milhao
每月30 USD
67%
0
0
USD
359
USD
5
0%
35
91%
87%
2.87
4.07
USD
47%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载