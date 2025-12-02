- 成长
交易:
35
盈利交易:
32 (91.42%)
亏损交易:
3 (8.57%)
最好交易:
37.80 USD
最差交易:
-36.68 USD
毛利:
218.62 USD (827 024 pips)
毛利亏损:
-76.09 USD (13 011 pips)
最大连续赢利:
23 (159.32 USD)
最大连续盈利:
159.32 USD (23)
夏普比率:
0.35
交易活动:
86.73%
最大入金加载:
37.04%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.89
长期交易:
35 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.87
预期回报:
4.07 USD
平均利润:
6.83 USD
平均损失:
-25.36 USD
最大连续失误:
1 (-36.68 USD)
最大连续亏损:
-36.68 USD (1)
每月增长:
50.41%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
36.68 USD (9.43%)
相对跌幅:
结余:
12.63% (33.32 USD)
净值:
46.73% (112.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|EURJPY
|7
|IBEX35
|5
|GBPJPY
|4
|XPTUSD
|2
|BTCUSD
|2
|AUDJPY
|2
|EURCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|57
|EURJPY
|42
|IBEX35
|0
|GBPJPY
|14
|XPTUSD
|17
|BTCUSD
|6
|AUDJPY
|6
|EURCAD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.6K
|EURJPY
|3.5K
|IBEX35
|38K
|GBPJPY
|1.1K
|XPTUSD
|1.7K
|BTCUSD
|767K
|AUDJPY
|216
|EURCAD
|58
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +37.80 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +159.32 USD
最大连续亏损: -36.68 USD
Trading Strategy: Market Trend and Strength
Discover a strategic approach that combines trend analysis and market strength, focusing on long-term trades with reduced drawdown. Our strategy is meticulously crafted to maximize profits while maintaining capital stability and security. With a focus on well-founded trades and thorough market analysis, we ensure consistent and sustainable performance.
