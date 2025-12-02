- Incremento
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|EURJPY
|7
|IBEX35
|5
|GBPJPY
|4
|XPTUSD
|2
|BTCUSD
|2
|AUDJPY
|2
|EURCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|57
|EURJPY
|42
|IBEX35
|0
|GBPJPY
|14
|XPTUSD
|17
|BTCUSD
|6
|AUDJPY
|6
|EURCAD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|2.6K
|EURJPY
|3.5K
|IBEX35
|38K
|GBPJPY
|1.1K
|XPTUSD
|1.7K
|BTCUSD
|767K
|AUDJPY
|216
|EURCAD
|58
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GrandCapital-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.52 × 184
|
Pepperstone-Demo02
|5.30 × 23
Estrategia de Trading: Tendencia y Fuerza del Mercado
Descubre un enfoque estratégico que combina el análisis de tendencias y la fuerza del mercado, enfocándose en operaciones a largo plazo con un drawdown reducido. Nuestra estrategia está meticulosamente diseñada para maximizar beneficios, manteniendo la estabilidad y la seguridad del capital. Con un enfoque en operaciones bien fundamentadas y un análisis de mercado exhaustivo, garantizamos un rendimiento consistente y sostenible.
