Luan Mjller Luiz

Meta 1 Milhao

Luan Mjller Luiz
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 67%
GrandCapital-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
35
Transacciones Rentables:
32 (91.42%)
Transacciones Irrentables:
3 (8.57%)
Mejor transacción:
37.80 USD
Peor transacción:
-36.68 USD
Beneficio Bruto:
218.62 USD (827 024 pips)
Pérdidas Brutas:
-76.09 USD (13 011 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (159.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
159.32 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
86.73%
Carga máxima del depósito:
37.04%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.89
Transacciones Largas:
35 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.87
Beneficio Esperado:
4.07 USD
Beneficio medio:
6.83 USD
Pérdidas medias:
-25.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-36.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-36.68 USD (1)
Crecimiento al mes:
50.41%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
36.68 USD (9.43%)
Reducción relativa:
De balance:
12.63% (33.32 USD)
De fondos:
46.73% (112.35 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 12
EURJPY 7
IBEX35 5
GBPJPY 4
XPTUSD 2
BTCUSD 2
AUDJPY 2
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 57
EURJPY 42
IBEX35 0
GBPJPY 14
XPTUSD 17
BTCUSD 6
AUDJPY 6
EURCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 2.6K
EURJPY 3.5K
IBEX35 38K
GBPJPY 1.1K
XPTUSD 1.7K
BTCUSD 767K
AUDJPY 216
EURCAD 58
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +37.80 USD
Peor transacción: -37 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +159.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -36.68 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GrandCapital-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexClubBY-MT4 Real Server
0.52 × 184
Pepperstone-Demo02
5.30 × 23
Estrategia de Trading: Tendencia y Fuerza del Mercado

Descubre un enfoque estratégico que combina el análisis de tendencias y la fuerza del mercado, enfocándose en operaciones a largo plazo con un drawdown reducido. Nuestra estrategia está meticulosamente diseñada para maximizar beneficios, manteniendo la estabilidad y la seguridad del capital. Con un enfoque en operaciones bien fundamentadas y un análisis de mercado exhaustivo, garantizamos un rendimiento consistente y sostenible.


No hay comentarios
2025.12.25 10:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 12:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 12:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 11:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.12.03 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 02:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 02:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
