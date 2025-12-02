- Crescita
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
15.40 USD
Worst Trade:
-6.09 USD
Profitto lordo:
55.20 USD (5 900 pips)
Perdita lorda:
-6.09 USD (609 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (31.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.32 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.80
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.53%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
8.06
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
9.06
Profitto previsto:
5.46 USD
Profitto medio:
6.90 USD
Perdita media:
-6.09 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.09 USD (1)
Crescita mensile:
22.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.09 USD (2.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.70% (9.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|EURCAD
|1
|GBPJPY
|1
|XPTUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|38
|EURCAD
|0
|GBPJPY
|0
|XPTUSD
|10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.1K
|EURCAD
|58
|GBPJPY
|49
|XPTUSD
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.40 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +31.32 USD
Massima perdita consecutiva: -6.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandCapital-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Demo02
|5.33 × 6
Trading Strategy: Market Trend and Strength
Discover a strategic approach that combines trend analysis and market strength, focusing on long-term trades with reduced drawdown. Our strategy is meticulously crafted to maximize profits while maintaining capital stability and security. With a focus on well-founded trades and thorough market analysis, we ensure consistent and sustainable performance.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
264
USD
USD
2
0%
9
88%
100%
9.06
5.46
USD
USD
4%
1:500