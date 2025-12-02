SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Meta 1 Milhao
Luan Mjller Luiz

Meta 1 Milhao

Luan Mjller Luiz
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 67%
GrandCapital-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
35
Gewinntrades:
32 (91.42%)
Verlusttrades:
3 (8.57%)
Bester Trade:
37.80 USD
Schlechtester Trade:
-36.68 USD
Bruttoprofit:
218.62 USD (827 024 pips)
Bruttoverlust:
-76.09 USD (13 011 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (159.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
159.32 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
87.73%
Max deposit load:
37.04%
Letzter Trade:
16 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.89
Long-Positionen:
35 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.87
Mathematische Gewinnerwartung:
4.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-36.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-36.68 USD (1)
Wachstum pro Monat :
50.41%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
36.68 USD (9.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.63% (33.32 USD)
Kapital:
46.73% (112.35 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 12
EURJPY 7
IBEX35 5
GBPJPY 4
XPTUSD 2
BTCUSD 2
AUDJPY 2
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 57
EURJPY 42
IBEX35 0
GBPJPY 14
XPTUSD 17
BTCUSD 6
AUDJPY 6
EURCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 2.6K
EURJPY 3.5K
IBEX35 38K
GBPJPY 1.1K
XPTUSD 1.7K
BTCUSD 767K
AUDJPY 216
EURCAD 58
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +37.80 USD
Schlechtester Trade: -37 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +159.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -36.68 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GrandCapital-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexClubBY-MT4 Real Server
0.52 × 184
Pepperstone-Demo02
5.30 × 23
Handelsstrategie: Markttrend und Marktstärke

Entdecken Sie einen strategischen Ansatz, der Trendanalyse und Marktstärke kombiniert und sich auf langfristige Trades mit reduziertem Drawdown konzentriert. Unsere Strategie ist sorgfältig darauf ausgelegt, Gewinne zu maximieren und gleichzeitig Stabilität und Sicherheit des Kapitals zu bewahren. Mit einem Fokus auf fundierte Trades und eine gründliche Marktanalyse sorgen wir für eine konsistente und nachhaltige Performance.


Keine Bewertungen
2025.12.25 10:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 12:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 12:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 11:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.12.03 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 02:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 02:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
