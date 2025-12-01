- 成長
トレード:
23
利益トレード:
22 (95.65%)
損失トレード:
1 (4.35%)
ベストトレード:
22.32 USD
最悪のトレード:
-0.50 USD
総利益:
141.34 USD (4 138 pips)
総損失:
-0.50 USD (10 pips)
最大連続の勝ち:
16 (83.15 USD)
最大連続利益:
83.15 USD (16)
シャープレシオ:
1.55
取引アクティビティ:
1.60%
最大入金額:
8.72%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
281.68
長いトレード:
17 (73.91%)
短いトレード:
6 (26.09%)
プロフィットファクター:
282.68
期待されたペイオフ:
6.12 USD
平均利益:
6.42 USD
平均損失:
-0.50 USD
最大連続の負け:
1 (-0.50 USD)
最大連続損失:
-0.50 USD (1)
月間成長:
27.91%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.50 USD (0.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.09% (0.50 USD)
エクイティによる:
2.58% (15.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.32 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +83.15 USD
最大連続損失: -0.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29481
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
92 より多く...
This signal is powered by Aureon AI EA.
It is not a grid EA and not martingale.
It takes only one trade at a time and usually one trade per day.
Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.
For more information, message us on Telegram:
