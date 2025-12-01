- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
23
Transacciones Rentables:
22 (95.65%)
Transacciones Irrentables:
1 (4.35%)
Mejor transacción:
22.32 USD
Peor transacción:
-0.50 USD
Beneficio Bruto:
141.34 USD (4 138 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.50 USD (10 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (83.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
83.15 USD (16)
Ratio de Sharpe:
1.55
Actividad comercial:
1.60%
Carga máxima del depósito:
8.72%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
281.68
Transacciones Largas:
17 (73.91%)
Transacciones Cortas:
6 (26.09%)
Factor de Beneficio:
282.68
Beneficio Esperado:
6.12 USD
Beneficio medio:
6.42 USD
Pérdidas medias:
-0.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.50 USD (1)
Crecimiento al mes:
27.91%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.50 USD (0.09%)
Reducción relativa:
De balance:
0.09% (0.50 USD)
De fondos:
2.58% (15.15 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +22.32 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +83.15 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.50 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29481
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
This signal is powered by Aureon AI EA.
It is not a grid EA and not martingale.
It takes only one trade at a time and usually one trade per day.
Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.
For more information, message us on Telegram:
