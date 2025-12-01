SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Aureon AI Standard
Hizbullah Mangal

Aureon AI Standard

Hizbullah Mangal
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 28%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
23
Transacciones Rentables:
22 (95.65%)
Transacciones Irrentables:
1 (4.35%)
Mejor transacción:
22.32 USD
Peor transacción:
-0.50 USD
Beneficio Bruto:
141.34 USD (4 138 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.50 USD (10 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (83.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
83.15 USD (16)
Ratio de Sharpe:
1.55
Actividad comercial:
1.60%
Carga máxima del depósito:
8.72%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
281.68
Transacciones Largas:
17 (73.91%)
Transacciones Cortas:
6 (26.09%)
Factor de Beneficio:
282.68
Beneficio Esperado:
6.12 USD
Beneficio medio:
6.42 USD
Pérdidas medias:
-0.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.50 USD (1)
Crecimiento al mes:
27.91%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.50 USD (0.09%)
Reducción relativa:
De balance:
0.09% (0.50 USD)
De fondos:
2.58% (15.15 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 141
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 4.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +22.32 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +83.15 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.32 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.03 × 32
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29481
Exness-MT5Real
2.68 × 98
otros 92...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

This signal is powered by Aureon AI EA.

It is not a grid EA and not martingale.

It takes only one trade at a time and usually one trade per day.

Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.


For more information, message us on Telegram:

👉 https://t.me/Hiz_ManFX


No hay comentarios
2025.12.05 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 06:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 11:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 11:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.01 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 11:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Aureon AI Standard
999 USD al mes
28%
0
0
USD
659
USD
4
100%
23
95%
2%
282.68
6.12
USD
3%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.