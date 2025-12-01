SignaleKategorien
Hizbullah Mangal

Aureon AI Standard

Hizbullah Mangal
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 34%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
24
Gewinntrades:
23 (95.83%)
Verlusttrades:
1 (4.17%)
Bester Trade:
33.48 USD
Schlechtester Trade:
-0.50 USD
Bruttoprofit:
174.82 USD (4 696 pips)
Bruttoverlust:
-0.50 USD (10 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (83.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
91.67 USD (7)
Sharpe Ratio:
1.17
Trading-Aktivität:
1.60%
Max deposit load:
8.72%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
348.64
Long-Positionen:
17 (70.83%)
Short-Positionen:
7 (29.17%)
Profit-Faktor:
349.64
Mathematische Gewinnerwartung:
7.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.50 USD (1)
Wachstum pro Monat :
34.41%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.50 USD (0.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.09% (0.50 USD)
Kapital:
2.58% (15.15 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 174
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +33.48 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +83.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29485
Exness-MT5Real
2.68 × 98
noch 92 ...
This signal is powered by Aureon AI EA.

It is not a grid EA and not martingale.

It takes only one trade at a time and usually one trade per day.

Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.


For more information, message us on Telegram:

👉 https://t.me/Hiz_ManFX


Keine Bewertungen
2025.12.05 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 06:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 11:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 11:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.01 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 11:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
