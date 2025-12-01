- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
24
Gewinntrades:
23 (95.83%)
Verlusttrades:
1 (4.17%)
Bester Trade:
33.48 USD
Schlechtester Trade:
-0.50 USD
Bruttoprofit:
174.82 USD (4 696 pips)
Bruttoverlust:
-0.50 USD (10 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (83.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
91.67 USD (7)
Sharpe Ratio:
1.17
Trading-Aktivität:
1.60%
Max deposit load:
8.72%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
348.64
Long-Positionen:
17 (70.83%)
Short-Positionen:
7 (29.17%)
Profit-Faktor:
349.64
Mathematische Gewinnerwartung:
7.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.50 USD (1)
Wachstum pro Monat :
34.41%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.50 USD (0.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.09% (0.50 USD)
Kapital:
2.58% (15.15 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|174
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|4.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +33.48 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +83.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.50 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.97 × 33
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29485
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
noch 92 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
This signal is powered by Aureon AI EA.
It is not a grid EA and not martingale.
It takes only one trade at a time and usually one trade per day.
Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.
For more information, message us on Telegram:
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
34%
0
0
USD
USD
693
USD
USD
4
100%
24
95%
2%
349.64
7.26
USD
USD
3%
1:500