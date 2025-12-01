- 成长
交易:
23
盈利交易:
22 (95.65%)
亏损交易:
1 (4.35%)
最好交易:
22.32 USD
最差交易:
-0.50 USD
毛利:
141.34 USD (4 138 pips)
毛利亏损:
-0.50 USD (10 pips)
最大连续赢利:
16 (83.15 USD)
最大连续盈利:
83.15 USD (16)
夏普比率:
1.55
交易活动:
1.60%
最大入金加载:
8.72%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
281.68
长期交易:
17 (73.91%)
短期交易:
6 (26.09%)
利润因子:
282.68
预期回报:
6.12 USD
平均利润:
6.42 USD
平均损失:
-0.50 USD
最大连续失误:
1 (-0.50 USD)
最大连续亏损:
-0.50 USD (1)
每月增长:
27.91%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.50 USD (0.09%)
相对跌幅:
结余:
0.09% (0.50 USD)
净值:
2.58% (15.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.32 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +83.15 USD
最大连续亏损: -0.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29475
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
This signal is powered by Aureon AI EA.
It is not a grid EA and not martingale.
It takes only one trade at a time and usually one trade per day.
Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.
For more information, message us on Telegram:
